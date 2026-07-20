Nhan sắc Hoa hậu Yến Nhi sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam

Mở màn là màn xuất hiện đồng thời của Hera Ngọc Hằng, Thu Ngân, Thu Trà và Thu Hiền trong vai trò first face. Bốn người đẹp bước ra từ hai cánh gà, tạo nên đội hình đối xứng trước khi hòa vào dòng chuyển động của các thí sinh trên sàn catwalk.