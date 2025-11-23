Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ.

Trong 24 giờ qua, khu vực Trung Bộ ghi nhận mưa phổ biến 30–50mm, một số điểm mưa lớn hơn như Tam Trà (Đà Nẵng) 85mm, Sơn Định (Đắk Lắk) 67mm, Con Cuông (Nghệ An) 66mm. Dự báo từ tối 23/11 đến sáng 25/11, TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, phổ biến 50–100mm, cục bộ trên 200mm; từ đêm 25/11 mưa giảm.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Lũ trên các sông Krông Ana, Dinh Ninh Hòa và Đồng Nai đang xuống; riêng sông Srêpôk dao động ở mức rất cao. Tại trạm Bản Đôn (Đắk Lắk), mực nước đo lúc 17h ngày 23/11 vẫn trên báo động 3 tới 4,14m.

Thiệt hại về người đặc biệt nặng nề với 91 người chết và 11 người mất tích, tập trung nhiều nhất ở Đắk Lắk (63 người chết, 8 người mất tích), tiếp theo là Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Về nhà cửa, thống kê ban đầu cho thấy: 221 nhà bị sập đổ, nhiều nhất tại Gia Lai (127 nhà). 933 nhà hư hỏng, riêng Lâm Đồng chiếm 749 nhà. 200.992 nhà bị ngập, trong đó Đắk Lắk có tới 150.000 nhà.

Đến cuối chiều 23/11, Gia Lai và Khánh Hòa đã hết ngập; Đắk Lắk còn 2 xã, Lâm Đồng còn 127 hộ bị ngập cục bộ.

Nông nghiệp thiệt hại nặng nề với hơn 82.000 ha lúa, hoa màu bị hỏng; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng; hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Mưa lũ gây sạt lở 17 vị trí trên các quốc lộ 20 và 27C, nhiều điểm trên đèo Mimosa, D'ran (Lâm Đồng) vẫn đang được xử lý. Trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, còn 15 điểm hư hỏng thuộc khu vực Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn. Nhiều đoàn tàu phải hủy hoặc chuyển tải hành khách đoạn Giã – Tuy Hòa trong các ngày 23–24/11.

Có thời điểm 1.178.186 hộ dân bị mất điện; hiện còn hơn 258.000 hộ chưa được khôi phục, chủ yếu tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Về thông tin liên lạc, 62/301 xã phường mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 343 trạm BTS bị mất tín hiệu.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ của 5 tỉnh ước tính 13.078 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk chiếm hơn 5.300 tỷ, Khánh Hòa 5.000 tỷ.

Rạng sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn từ Nam Phi, trực tuyến với Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo bốn tỉnh chịu thiệt hại nặng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục thiệt hại (Đắk Lắk 500 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ, Khánh Hòa và Gia Lai mỗi tỉnh 150 tỷ). Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk.

Các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, dồn lực tìm kiếm người mất tích và khôi phục đời sống người dân sau mưa lũ.