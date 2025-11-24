Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ

Chia sẻ tên VTCNew, ngày 23/11, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng xuất hiện dày đặc các nội dung giả mạo liên quan mưa lũ miền Trung, đặc biệt là hình ảnh và video được tạo dựng bằng công nghệ AI nhằm mô phỏng cảnh thiệt hại hoặc kêu cứu không có thật.

Theo cơ quan chức năng, nhiều tài khoản đã lợi dụng diễn biến thời tiết khắc nghiệt để lan truyền thông tin sai lệch, gây tác động tiêu cực tới dư luận.

Bộ Công an cho biết, giữa lúc lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ, một số người lại đăng tải các nội dung bịa đặt, thổi phồng mức độ tàn phá.

Không ít hình ảnh AI được dựng lại với độ chân thực cao, khiến người xem dễ nhầm lẫn là sự kiện đang diễn ra tại địa phương bị ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo tiếp nhận và chia sẻ thông tin liên quan thiên tai. (Ảnh: Bộ Công an)

Một số trường hợp còn gán ghép thông tin thất thiệt, bịa đặt số lượng thương vong hoặc tình trạng không được ứng cứu nhằm kích động cảm xúc.

Theo Bộ Công an, các nội dung giả mạo này gây nhiễu loạn luồng thông tin, làm người dân hoang mang, đồng thời gây khó khăn cho công tác điều hành, chỉ đạo của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Việc tin giả lan nhanh hơn thông tin chính thống cũng tạo điều kiện cho một số người trục lợi bằng cách kêu gọi quyên góp không minh bạch hoặc tận dụng sức lan truyền để câu view, quảng cáo trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem, tiếp nhận và chia sẻ thông tin liên quan thiên tai, đặc biệt là những hình ảnh có tính chất giật gân hoặc lan truyền quá nhanh.

Bộ Công an đề nghị cộng đồng mạng ưu tiên chia sẻ nguồn tin chính xác, đồng thời chủ động phản ánh các nội dung có dấu hiệu giả mạo để hỗ trợ quá trình xác minh.

Hiện lực lượng công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm rà quét, phát hiện và làm rõ các tài khoản tung tin sai sự thật. Những người chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ bị nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định; riêng các hành vi cố tình dựng tin giả, xuyên tạc hoặc gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C

Theo VOV, dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng mạnh tới các khu vực từ Đông Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ trong 24-48 giờ tới.

Trên đất liền: Khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh tác động đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 25/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét từ 25/11.

Trên biển: Từ chiều 24/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m; Bắc Biển Đông gió cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m.

Từ tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và giữa Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai: Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Trời rét có thể tác động đến gia súc, gia cầm, cây trồng; Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất sườn dốc.

Khi nào các tuyến sạt lở tại Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ thông xe trở lại?

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, do ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Khánh Hòa và Lâm Đồng bị sạt lở, ngập nước, gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Theo báo cáo nhanh tính đến 16h ngày 23/11, toàn bộ các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông xe, tuy nhiên các tuyến do địa phương quản lý vẫn còn 17 vị trí tắc nghẽn, tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại Khánh Hòa, trên tuyến Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) hiện còn 14 vị trí sạt lở, trong đó có nhiều điểm sạt taluy âm và taluy dương với khối lượng đất đá lớn. Đặc biệt, tại Km44+410, tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu V hỗ trợ lực lượng, phương tiện để phá đá, nổ mìn, khẩn trương giải phóng chướng ngại vật. Dự kiến đến 18h ngày 24/11 sẽ tạm thời thông xe 1 làn qua khu vực này.

Quốc lộ 20 tại Km226+650-Km262+750 (đèo Mimosa) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài và chiều sâu hàng chục mét.

Hiện tuyến đèo Khánh Lê vẫn bị cấm lưu thông, các phương tiện được tổ chức phân luồng đi vòng theo Quốc lộ 1, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27 và cao tốc Liên Khương – Prenn.

Tại Lâm Đồng, trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua xã Lạc Dương và phường Lâm Viên đang bị sạt lở taluy dương, gây tắc hoàn toàn. Dự kiến khu vực này sẽ được thông xe trở lại vào ngày 25/11. Song song đó, hai điểm sạt lở lớn trên Quốc lộ 20 cũng đang được tập trung khắc phục, trong đó đoạn đèo D'ran dự kiến thông xe ngày 25/11/2025, còn đoạn đèo Mimosa dự kiến đến ngày 30/11 mới có thể lưu thông trở lại do khối lượng sạt lở lớn và địa hình phức tạp.

Trong thời gian này, địa phương đã tổ chức phân luồng phương tiện qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường tỉnh 725 để hạn chế ùn tắc.

Cục Đường bộ Việt Nam đã cử lãnh đạo trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, phấn đấu thông tuyến trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cô gái ở Hà Nội mất gần nửa tỷ đồng vì tin lời 'nhân viên tuyển dụng của ngân hàng'

VietnamNet cho biết, ngày 23/11, Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online xuất hiện trong thời gian qua. Theo đó, sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền.

Cụ thể, vào ngày 18/11, Công an xã Trung Giã (Hà Nội) nhận được tin báo của chị H. (SN 2001) về việc bị lừa đảo gần 500 triệu đồng khi đăng ký tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.

Chị H. cho biết do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng nên chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm trang tuyển dụng của ngân hàng để nộp hồ sơ. Khi chị đăng ký xong, có một người nhắn tin giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của ngân hàng và hẹn lịch phỏng vấn online.

Sáng 18/11, người này hướng dẫn chị đăng ký vào Zoom để gửi bài phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào "dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao", nói rằng lợi nhuận sẽ chuyển hỗ trợ trẻ em vùng cao, còn số tiền gốc sẽ trả lại ngay cho chị.

Do tin tưởng, chị đã chuyển 8 lần với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, khi rút tiền về thì hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên để tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.

Khi gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ thông tin tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc qua số đường dây nóng.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xử lý trường hợp đăng tin thất thiệt về mưa lũ gây hoang mang tại Đồng Nai

Thông tin trên VTV, ngày 22/11/2025, ông Q.V.T (sinh năm 1996; quê Cà Mau; hiện ở phường Biên Hòa, TP Biên Hòa) đã sử dụng tài khoản Facebook "Quách Tương" để đăng tải thông tin bịa đặt về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An.

Ngay khi phát hiện nội dung này, Công an phường Biên Hòa đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, làm rõ chủ thể đăng tải và mời làm việc.

Cơ quan Công an làm việc với ông Q.V.T. Ảnh: Công an

Tại cơ quan Công an, ông Q.V.T thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an phường Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân" theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng khẳng định không có sự việc cầu Hóa An bị ngập trong thời gian qua. Việc tung tin thất thiệt về mưa lũ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Công an phường Biên Hòa khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật, không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng; nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM bắt 4 người ẩu đả do mâu thuẫn trên mạng

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 23.11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người gồm T.K.N.Y.T (20 tuổi), T.Đ.V (19 tuổi, sinh viên), P.M.N (18 tuổi, sinh viên) và N.Đ.H.A (20 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Riêng T.K.N.Y.T còn bị khởi tố thêm tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Các quyết định đã được Viện KSND khu vực 7 phê chuẩn.

Trước đó, tiếp nhận tố giác của người dân, Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ) đã làm rõ nhóm thanh niên trên liên quan vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng xã hội, giữa cô gái tên T.T (19 tuổi) và T.K.N.Y.T.

Công an TP.HCM bắt 4 người ẩu đả do mâu thuẫn trên mạng, có 2 sinh viên. Ảnh Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, 2 bên nhiều lần cự cãi, thách thức qua mạng. Sau đó, T.T cùng bạn trai 22 tuổi đến phường An Hội Đông để gặp T.K.N.Y.T nói chuyện nhưng tiếp tục xảy ra lớn tiếng rồi bỏ về.

Trên đường đi, T.T lại nhận được điện thoại của sinh viên T.Đ.V (bạn của T.K.N.Y.T) kêu quay lại một quán nước trên đường Nguyễn Văn Lượng (phường Gò Vấp) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại điểm hẹn, nhóm 4 bị can dùng ghế và nón bảo hiểm đánh tấn công T.T và bạn trai, khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận cho đến khi người dân can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, nhóm này còn đập vỡ chiếc điện thoại của nạn nhân.

Công an TPHCM vào cuộc xử lý, khởi tố 4 bị can đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của T.T và bạn trai.