Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Tờ Thanh Niên cho biết, nước lũ kéo đến như một trận đại hồng thủy, bủa vây khắp nơi, khiến người dân bàng hoàng, không kịp di tản. Giao thông bị chia cắt vì lũ gây hư hại đường sá, khiến việc di tản người dân, cứu hộ cứu nạn rất khó khăn.

Nhiều gia đình chỉ biết dỡ ngói, leo lên nóc nhà mong lực lượng cứu hộ tìm thấy. Tại nhiều xã ở Lệ Thủy, nhà ngập tới nóc, người dân bị cô lập, thiếu thốn nhu yếu phẩm. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận tại khu vực này những ngày vừa qua.

Cứu người tại xã Lộc Thủy, Lệ Thủy.

Đập An Mã (xã Văn Thủy) bị tràn nên nước đổ xuống rất nhanh.

Bộ đội biên phòng Làng Ho cứu ngầm, chống sạt lở.

Cũng theo thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Trong đợt mưa lũ lịch sử lần này, Đắk Lắk có tới 150.000 nhà bị ngập sâu khi lũ dâng kỷ lục trên nhiều dòng sông. Tính đến sáng nay, còn 4 xã, phường vẫn đang bị ngập gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Đắk Lắk cũng là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất về vật chất khi có tới 63.000ha lúa, hoa màu, hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm, 117.000ha cây lâu năm và hơn 1.000ha thuỷ sản bị thiệt hại. Đến sáng nay còn 162.025 hộ dân vẫn đang mất điện, 327 trạm BTS bị mất kết nối. Tổng thiệt hại về vật chất của địa phương ước tính 5.330 tỷ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng đến vùng ngập lụt ứng cứu người dân đến nơi an toàn.

Người dân đợi lực lượng chức năng cứu người thân từ vũng lũ ra tại đường 23/10 phường Tây Nha Trang.

Hình ảnh bần thần của người phụ nữ tên là Thạch Thị Thảo trong chiều 22/11 khi ngồi chờ được dẫn tới khu vực trường học để trú tạm.

Tới ngày 22/11, nước lũ trên sông đã xuống và mực nước ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa) giảm đáng kể, song nhiều thôn vẫn trong tình trạng bị cô lập.

Sáng 22/11, xung quanh Trường THPT Hà Huy Tập ở "rốn lũ" Tây Nha Trang vẫn ngập ngụa bùn nước sau 5 ngày ngập lịch sử.

Một tốp người dân bao gồm cả người già và trẻ nhỏ được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Trung Tân

Các đoàn từ thiện chở thức ăn, quần áo vào hỗ trợ người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Ảnh: Lê Trung

Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cứu hộ nhân dân tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước kịp thời.

