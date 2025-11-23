Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ
GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Tờ Thanh Niên cho biết, nước lũ kéo đến như một trận đại hồng thủy, bủa vây khắp nơi, khiến người dân bàng hoàng, không kịp di tản. Giao thông bị chia cắt vì lũ gây hư hại đường sá, khiến việc di tản người dân, cứu hộ cứu nạn rất khó khăn.
Nhiều gia đình chỉ biết dỡ ngói, leo lên nóc nhà mong lực lượng cứu hộ tìm thấy. Tại nhiều xã ở Lệ Thủy, nhà ngập tới nóc, người dân bị cô lập, thiếu thốn nhu yếu phẩm. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận tại khu vực này những ngày vừa qua.
Cũng theo thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Trong đợt mưa lũ lịch sử lần này, Đắk Lắk có tới 150.000 nhà bị ngập sâu khi lũ dâng kỷ lục trên nhiều dòng sông. Tính đến sáng nay, còn 4 xã, phường vẫn đang bị ngập gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ. Trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.
Đắk Lắk cũng là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất về vật chất khi có tới 63.000ha lúa, hoa màu, hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm, 117.000ha cây lâu năm và hơn 1.000ha thuỷ sản bị thiệt hại. Đến sáng nay còn 162.025 hộ dân vẫn đang mất điện, 327 trạm BTS bị mất kết nối. Tổng thiệt hại về vật chất của địa phương ước tính 5.330 tỷ đồng.
