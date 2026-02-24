Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điện

Thứ ba, 09:25 24/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 24/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 24/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này từ 24/2 - 1/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24/2 - 1/3/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều


KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đầu đường Lý Tự Trọng bên phải đi đến h43, đến đường Hoàng Văn Thụ rẽ phải vào đến h151, Huỳnh Cương, h137, h125 và đi đến đầu h107. TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hoàng Văn Thụ từ h107 đi đến h87, h83, 69 và đến h67. TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hùng Vương từ khách sạn Rich đi đến h90, 90/2, h118 và đến đầu đường Lê Anh Xuân.. TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hùng Vương từ h79 đi đến h67 và đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng. TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lê Anh Xuân từ chân cầu Nhị Kiều đi vào đến hẻm 10, 18, và đến đầu hẻm 56. TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: hẻm 56 đường Lê Anh Xuân TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Đinh Tiên Hoàng Hoàng từ đầu đường Hùng Vương vào đền hẻm 8 và đi đến đầu hẻm 6. TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hồ Tùng Mậu, Lý Hồng Thanh, Nguyễn Đức Cảnh, Ung Văn Khiêm, D4-E4. TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: đường Trần Đại Nghĩa .TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 09:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ cổng B Hội Chợ đi đến hẻm 21 và đến đường Sông Hậu rẽ phải vào đến quán nướng Ba Chì. TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ đường Trần Phú bên phải đi đến đường Trần Văn Khéo. .TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Sông Hậu .TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Hòa Bình từ Cty DV Hòa Bình đi đến đường Đề Thám vào đến hẻm Chùa, h 33, 44, 51. và đi tiếp đường Hòa Bình đến đường Lý Tự Trọng rẽ phải vào đến hẻm 2 và đến đầu h86. .TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 09:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Ngô Quyền từ đường Hòa Bình đi đến đường Nguyễn Khuyến, một phần đường Hòa Bình từ đường Ngô Quyền đi đến tòa nhà VCCI Cần Thơ .TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 01/03/2026 đến 11:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trương Định, Ngô Quyền và Mạc Đỉnh Chi .TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/03/2026 đến 14:30:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ đường Trương Định bên trái đi đến đường Hoàng Văn Thụ.TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 01/03/2026 đến 16:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điệnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Top