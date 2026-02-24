Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 24/2 - 1/3/2026): Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 24/2 - 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 24/2 - 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24/2 - 1/3/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: một phần đường Trần Hưng Đạo từ đầu đường Lý Tự Trọng bên phải đi đến h43, đến đường Hoàng Văn Thụ rẽ phải vào đến h151, Huỳnh Cương, h137, h125 và đi đến đầu h107. TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Hoàng Văn Thụ từ h107 đi đến h87, h83, 69 và đến h67. TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/02/2026 đến 11:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Hùng Vương từ khách sạn Rich đi đến h90, 90/2, h118 và đến đầu đường Lê Anh Xuân.. TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:30:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Hùng Vương từ h79 đi đến h67 và đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng. TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 24/02/2026 đến 16:00:00 ngày 24/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lê Anh Xuân từ chân cầu Nhị Kiều đi vào đến hẻm 10, 18, và đến đầu hẻm 56. TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: hẻm 56 đường Lê Anh Xuân TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/02/2026 đến 11:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Đinh Tiên Hoàng Hoàng từ đầu đường Hùng Vương vào đền hẻm 8 và đi đến đầu hẻm 6. TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 14:30:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Hồ Tùng Mậu, Lý Hồng Thanh, Nguyễn Đức Cảnh, Ung Văn Khiêm, D4-E4. TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: đường Trần Đại Nghĩa .TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 09:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ cổng B Hội Chợ đi đến hẻm 21 và đến đường Sông Hậu rẽ phải vào đến quán nướng Ba Chì. TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/02/2026 đến 11:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ đường Trần Phú bên phải đi đến đường Trần Văn Khéo. .TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:30:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Sông Hậu .TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Hòa Bình từ Cty DV Hòa Bình đi đến đường Đề Thám vào đến hẻm Chùa, h 33, 44, 51. và đi tiếp đường Hòa Bình đến đường Lý Tự Trọng rẽ phải vào đến hẻm 2 và đến đầu h86. .TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 09:30:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Ngô Quyền từ đường Hòa Bình đi đến đường Nguyễn Khuyến, một phần đường Hòa Bình từ đường Ngô Quyền đi đến tòa nhà VCCI Cần Thơ .TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 01/03/2026 đến 11:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Trương Định, Ngô Quyền và Mạc Đỉnh Chi .TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/03/2026 đến 14:30:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ đường Trương Định bên trái đi đến đường Hoàng Văn Thụ.TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 01/03/2026 đến 16:00:00 ngày 01/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Ô Môn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Bình Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 - 1/3/2026.
GĐXH - SUV cỡ nhỏ cùng phân khúc Kia Seltos đã bổ sung công nghệ, tinh chỉnh thiết kế, tăng tốc 0–100 km/h trong 3,9 giây, tầm hoạt động hơn 500 km mỗi lần sạc – giá bán liệu có dễ tiếp cận?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Những miếng vàng mini được tạo hình độc đáo là một trong những sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong dịp đầu năm mới 2026.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 23/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
GĐXH - Ô tô điện gây chú ý nhờ kiểu dáng mini độc đáo, pin LFP an toàn và khả năng di chuyển hơn 300km cho một lần sạc.
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị vượt tầm và mức giá cạnh tranh được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho người dùng, qua đó góp phần "hâm nóng" trở lại phân khúc hatchback vốn đang trầm lắng.
GĐXH - Hiện nay, phải đáp ứng các điều kiện về thu nhập sau đây, người mua nhà mới có cơ hội đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2026.
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
GĐXH - Lãi suất vay mua nhà đang ghi nhận đợt tăng mạnh nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Từ mức phổ biến 6–8%/năm, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lên 12–14%/năm chỉ trong thời gian ngắn, khiến áp lực tài chính với người mua nhà tăng đáng kể.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ bị mất điện.
GĐXH - Xe ga 125cc có trang bị ấn tượng hơn hẳn so với Honda Vision, trong khi giá bán chỉ tương đương mẫu xe số Wave Alpha tại Việt Nam.