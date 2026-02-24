Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 24/2 – 1/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23/2 - 1/3/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 24/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 24/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 24/2 – 1/3/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần đường Cao Văn Lầu phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Rạch Chanh, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 15:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Trạm T8A Long Hậu: Một phần ấp Tân Thanh B, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Trạm T1 Lộc Hậu: Một phần ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cơ Sở Gổ Trường Sơn, ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Viên 3, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Tường International, ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Trường Cấp 3 Cần Giuộc, ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty ELT, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 13:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Tại trạm T01 Nr Công Ty Ông Ba Đất Phèn, Tuyến 476 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/02/2026 đến 08:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HTCN xã Bình Phong Thạnh, Tuyến 476 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/02/2026 đến 10:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Công Trứ, Tuyến 471MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/02/2026 đến 14:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Phan Thanh Chăm 1, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/02/2026 đến 16:30:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bàu Vuông 2, Tuyến 472 MH, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/02/2026 đến 11:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kho Bạc Nhà Nước Mộc Hóa, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Công ty TNHH TM SX nhựa Xốp Nam Phương (PB06060046269) ấp Chánh Long Hiệp -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/02/2026 đến 09:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX TM Trương Song Long An (PB06060025695)-ấp Thanh Phú- xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/02/2026 đến 12:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đặng Văn Út (PB060600011454)-ấp Bến Lức 9- xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/02/2026 đến 17:00:00 ngày 24/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One 2- ấp Voi Lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Vina Eco Board- KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 20:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thanh, xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 10:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5, toàn bộ ấp 2, 6, 7 xã Tân Lân, toàn bộ xã Long Hựu và toàn bộ KCN Cầu Cảng Phước Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/03/2026 đến 17:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH TM SX Phước Hưng Long An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/03/2026 đến 16:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Toàn bộ Ấp Hòa Tân và một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, Ấp Thận Cần xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 12:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/02/2026 đến 17:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/02/2026 đến 12:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/02/2026 đến 17:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 25/02/2026 đến 09:30:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/02/2026 đến 10:45:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bản - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/02/2026 đến 11:45:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/02/2026 đến 13:45:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/02/2026 đến 15:15:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/02/2026 đến 16:15:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/02/2026 đến 11:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/02/2026 đến 09:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/02/2026 đến 10:45:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/02/2026 đến 11:45:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 13:45:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/02/2026 đến 16:30:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/02/2026 đến 14:45:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/02/2026 đến 16:00:00 ngày 26/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bản, Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/02/2026 đến 16:00:00 ngày 25/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Ông Bái, Cầu Hàng xã An Lục Long, ấp Tân Long xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/03/2026 đến 14:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.