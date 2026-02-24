Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Được hoàn nếu nộp thừa thuế

Theo quy định, cá nhân cư trú trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, nếu có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa, không phải nộp hồ sơ hoàn thuế riêng. Người nộp thuế chỉ cần ghi số tiền đề nghị hoàn tại chỉ tiêu [46] "Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế" hoặc chỉ tiêu [47] "Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước" trên tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN khi quyết toán.

3 điều kiện để được hoàn thuế tự động

Theo khoản 1 Điều 5 Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động ban hành kèm Quyết định 108/QĐ-TCT, hồ sơ được xử lý tự động khi đáp ứng đủ 3 điều kiện:

- Tổ chức trả thu nhập đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thay số thuế đã khấu trừ, hoặc cá nhân đã nộp đủ thuế vào ngân sách tại kỳ quyết toán có đề nghị hoàn.

- Chỉ tiêu "Tổng thu nhập chịu thuế" và "Tổng số thuế đề nghị hoàn trả" khớp với dữ liệu quản lý thuế của cơ quan thuế.

- Tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn đã được xác minh và liên kết với cơ sở dữ liệu ngành Thuế.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện, hệ thống sẽ tự động lập quyết định hoàn thuế hoặc hoàn kiêm bù trừ. Trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ được chuyển sang cán bộ thuế xử lý.

Thời hạn giải quyết

Hồ sơ thuộc diện hoàn trước: chậm nhất 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ.

Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn: chậm nhất 40 ngày.

Kết quả giải quyết gồm: Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn kiêm bù trừ hoặc Thông báo không được hoàn thuế theo mẫu của Bộ Tài chính.

