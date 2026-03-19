Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?

Liên quan đến trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ xây dựng trên đất xí nghiệp mà trước đó Gia đình và Xã hội (Chuyên trang điện tử Báo Sức khỏe và Đời sống) phản ánh vào cuối năm 2025, đến tháng 1/2026, UBND xã Cao Dương đã kiểm tra và có báo cáo gửi các cơ quan chức năng.

Cụ thể, báo cáo cho biết, trang trại của hộ ông Nguyễn Văn Hà được xây dựng và hoạt động từ năm 2019. Năm 2024, do chuồng trại xuống cấp, hộ này đã sửa chữa lại để tiếp tục chăn nuôi.

Trang trại chăn nuôi trên được xây dựng trên đất giao khoán của Xí nghiệp chè Lương Mỹ, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Hồ sơ giao nhận khoán đất số 693/2016/HĐGK (theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005) ký ngày 02/6/2016 giữa bên giao khoán là Xí nghiệp chè Lương Mỹ và bên nhận khoán là ông Nguyễn Văn Hà. Thửa đất số 12, 18, 20, 21, 22; tờ bản đồ số 17; diện tích đất giao khoán 14.365 m², mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Hiện trạng trên thửa đất đã xây dựng một số công trình như: 03 dãy chuồng nuôi gà (1.408 m², 1.280 m², 1.280 m²); 01 nhà điều hành và nhà ở công nhân diện tích khoảng 120 m²; 01 nhà để máy phát điện, diện tích khoảng 10 m²; 02 nhà kho để cám, diện tích mỗi kho khoảng 70 m².

Trang trại chăn nuôi ở thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thế nhưng không hiểu vì sao lại được "biến" thành trang trại chăn nuôi với nhiều công trình kiên cố?

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, UBND xã Cao Dương cũng phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: trang trại xây dựng trên đất giao khoán trồng cây lâu năm của Xí nghiệp chè Lương Mỹ; chưa đăng ký hộ kinh doanh đối với hoạt động chăn nuôi gà; sử dụng 02 giếng khoan để phục vụ chăn nuôi nhưng chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.

Trước việc này, UBND xã Cao Dương đã lập biên bản kiểm tra, biên bản làm việc và biên bản xác minh hiện trạng đối với hộ chăn nuôi.

Đồng thời, yêu cầu hộ cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, kinh doanh, phòng cháy chữa cháy và tài nguyên nước theo quy định. UBND xã cũng đã ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh hoạt động chăn nuôi của trang trại và việc xây dựng trên đất giao khoán của nông trường.

Bên cạnh đó, ngày 23/01/2026, UBND xã Cao Dương đã có văn bản số 103/UBND-KT gửi Xí nghiệp chè Lương Mỹ, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình (Nông trường Thanh Hà) về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên đất giao khoán. Đồng thời, ban hành văn bản yêu cầu chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chăn nuôi.

Hình ảnh nhìn từ trên cao cho thấy nhiều trang trại được xây dựng quy mô lớn, gần khu dân cư.

Ngoài ra, UBND xã Cao Dương đã yêu cầu hộ chăn nuôi tạm dừng hoạt động để khắc phục, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý còn thiếu. Chỉ cho phép chăn nuôi trở lại khi đã khắc phục xong các tồn tại theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra và mức độ vi phạm, UBND xã đã lập hồ sơ xử phạt đối với trang trại gà của hộ ông Nguyễn Văn Hà về hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký nhưng không đăng ký theo quy định của pháp luật, với số tiền 1.500.000 đồng; đồng thời yêu cầu hộ gia đình thực hiện đăng ký theo đúng quy định.

Để đưa hoạt động chăn nuôi trên địa bàn vào nền nếp, đúng quy hoạch, đúng pháp luật; hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, đồng thời đảm bảo phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong thời gian tới UBND xã Cao Dương sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc chấp hành các quyết định xử phạt và văn bản đã ban hành.

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các trang trại hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn thiếu; tổ chức kiểm tra lại sau thời hạn yêu cầu khắc phục và tiếp tục xử lý đối với các trường hợp không chấp hành.

Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp giao khoán đất nông trường để rà soát hợp đồng giao khoán, xác định rõ trách nhiệm quản lý đất đai; không để phát sinh công trình xây dựng mới trái quy định. Đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các trang trại chăn nuôi, kiên quyết xử lý các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, đôn đốc, xử phạt và phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo hoạt động chăn nuôi trên địa bàn đúng quy định pháp luật, hạn chế ô nhiễm môi trường và giữ ổn định tình hình địa phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trang trại hộ ông Nguyễn Văn Hà trước đó chăn nuôi gà thịt cho Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi CP. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội, quy mô chăn nuôi 40.000 con/lứa, mỗi năm nuôi từ 4-5 lứa. Tuy nhiên, sau đó Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi CP. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng chăn nuôi giữa 2 bên.

"Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với hộ ông Nguyễn Văn Hà" – Một đại diện của Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi CP. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội thông tin với phóng viên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.