Phương Trinh Jolie tuổi 36: Được ông xã hết mực cưng chiều, vỡ òa vì tin vui

Phương Trinh Jolie vừa tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi 36 với sự góp mặt của ông xã, các con và người thân, bạn bè.

Phương Trinh Jolie rạng rỡ đón tuổi mới.

Nữ ca sĩ diện váy trắng gợi cảm với chi tiết cắt xẻ và đắp ren nổi, khoe vóc dáng quyến rũ. Cô lần lượt trình diễn các ca khúc: I will never love again - Remember us this way, Cô đơn trên sofa - Dạ vũ, Die with a smile, Biển tình - Fly to the moon, Khi con là mẹ … cùng các khách mời khuấy động không khí chương trình.

Trong buổi tiệc, Phương Trinh Jolie cùng chồng con cắt bánh mừng sinh nhật: “Tôi ước tuổi mới có một cơ thể khỏe mạnh để lao động hăng say, gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh lẫn nghệ thuật".

Ca sĩ hạnh phúc sau những trắc trở.

Nữ ca sĩ nói đùa rằng mọi người hay nhận xét cô ngày càng “đàn bà” hơn. Bởi lẽ, cô đã trải qua gần như mọi thứ trong cuộc sống, có vui buồn, được mất, có thăng hoa và thất bại… Sau tất cả, cô càng trân trọng hạnh phúc và biết ơn vì còn được sống, làm việc mỗi ngày.

Phương Trinh Jolie chưa bao giờ trách cứ quá khứ hay đổ lỗi cho ai vì như thế sẽ không có mình hôm nay. Lúc này, cô cảm thấy bản thân nguôi ngoai vì biết buông bỏ sân si để tu tập, làm một người phụ nữ của gia đình trọn vẹn.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

Ca sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đời - diễn viên Lý Bình vì đã xuất hiện và cùng cô xây dựng tổ ấm.

"Những người bên cạnh lúc mình xinh đẹp, trẻ trung, thành công thì nhiều. Nhưng người ở cạnh lúc xấu xí, buồn chán, đau khổ, thất bại nhất đó mới là người đàn ông xứng đáng để tôi trao trọn trái tim. Em xin được cảm ơn anh, người chồng của em - Lý Bình", cô nói.

Trong đời sống vợ chồng, cả hai không tránh khỏi những hục hặc, tranh cãi. Phương Trinh Jolie tự nhận “cứng đầu” nên mỗi lần giận hờn ông xã luôn là người chủ động làm lành. Trong công việc, anh đứng sau hỗ trợ cô lo toan nhiều việc.

Cặp đôi tiết lộ sắp có thêm con trai.

Lý Bình luôn tâm lý, yêu thương và chiều chuộng vợ. Anh nhớ rõ các ngày sinh nhật, kỷ niệm của 2 vợ chồng, đích thân mua những món quà giá trị tặng nữ ca sĩ.

Dịp đón tuổi mới, Phương Trinh Jolie cũng hé lộ giới tính con thứ ba. Diễn viên cảm thấy thú vị khi bản thân tuổi rồng và sắp có con trai cầm tinh con giáp này. Lần mang thai này, Phương Trinh Jolie thấy khỏe mạnh, không nghén, mệt mỏi hay buồn ngủ.

Cô giữ thói quen tập yoga ba buổi mỗi tuần. Lần khám gần nhất, bác sĩ thông báo tim thai khỏe mạnh, em bé phát triển thể chất tốt. Hiện cô mang thai ở tháng thứ 5, tăng 5kg. "Tôi mong con sinh ra khỏe mạnh. Tôi và chồng sẽ cố gắng nuôi dạy bé trở thành người tốt", cô nói.

Lý Bình kể hay được người thân hỏi đùa và kêu anh "cá cược" xem vợ lần này sẽ sinh con trai hay gái. Anh luôn nói trai hay gái gì cũng được, không suy nghĩ đến chuyện này bởi "con nào cũng là con, trai hay gái đều thương như nhau. "Có con là lộc trời cho", Lý Bình nói.

Phương Trinh Jolie: 'Mẹ chồng rất thương tôi' Phương Trinh Jolie chia sẻ về hôn nhân với diễn viên Lý Bình, cách vượt qua thăng trầm cuộc sống.