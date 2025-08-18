Mới nhất
Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá

Thứ hai, 11:08 18/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.

Sau "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng DươngSau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - 'cha đẻ' hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đã tiết lộ khi viết xong ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', anh đã nghĩ ngay đến Tùng Dương. Ngoài ra, ngay từ lời hát mở đầu của ca khúc, anh đã lấy câu chuyện gia đình để thổi hồn vào sáng tác.

Tùng Dương hiện tại đang là một trong những nghệ sĩ đóng góp rất nhiều cho những chương trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, anh còn làm riêng một MV để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mình. Trong buổi họp báo ra mắt MV, Tùng Dương đã có những phút trải lòng với khán giả về tình cảm thiêng liêng này...

Tùng Dương khóc khi hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trước hơn 50.000 khán giả

Trong concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", Tùng Dương đã thể hiện 5 bài hát và được hơn 50.000 khán giả hào hứng đón nhận. Vậy khi đó, anh có cảm xúc như thế nào?

- Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn lâng lâng vì có những giây phút biểu diễn thăng hoa trong concert quốc gia "Tổ quốc trong tim". Tôi rất tự hào khi được đứng trên sân khấu hát cho hơn 50.000 khán giả thân yêu. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả những liveshow cá nhân của mình. Nếu như liveshow cá nhân thì tôi đo lường được phản ứng của khán giả, bởi họ là những người yêu nhạc của tôi. Nhưng ở đây là concert quốc gia với hơn 50.000 khán giả, tôi chưa bao giờ được hát ở một liveshow lớn như vậy. Đặc biệt, đối tượng nghe nhạc phần đa là khán giả trẻ, với những ca khúc cách mạng, họ hát theo mình từng câu từng chữ, thậm chí là hát át cả giọng ca sĩ.

Vậy mới thấy tình yêu nước vẫn thường trực trong mỗi người chúng ta, bất kể ở độ tuổi nào. Bản thân các ca khúc tôi hát đã rất hào hùng xúc động thêm không khí tại sân khấu đã khiến ca sĩ thêm rưng rưng và tự hào. Tôi đã khóc khi hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", tôi khóc vì hát lên tình yêu quê hương đất nước và được hơn 50.000 khán giả hòa chung tình yêu đó.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương trong concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã rất nổi tiếng với Duyên Quỳnh như vậy, tại sao anh lại lựa chọn để hát trong một concert lớn như "Tổ quốc trong tim"? Và anh đã làm mới ca khúc này như thế nào?

- Tùng Dương gặp Duyên Quỳnh trong chuyến công tác vào tháng 5 ở Osaka (Nhật Bản), chính bạn ấy đã nói "anh phải hát lại bài này". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng muốn tôi cover với ý định lan tỏa "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng nhiều bản khác nhau. Thời điểm đó, tôi có rất nhiều việc và thực sự chưa để ý nhiều lắm. Về sau, tôi tập trung nghe lại "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và đã hiểu được vì sao sức hút của ca khúc này lớn đến như vậy. Ca từ trong bài hát thể hiện đúng tâm thế của con người ở thời bình, viết tiếp những mong mỏi của cha ông ta đã có công gìn giữ đất nước, hy sinh xương máu để chúng ta có được như ngày hôm nay. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là thông điệp bất tử về thời gian, về con người, về lòng yêu nước.

Ở đây tôi cũng xin chia sẻ, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", dù cover nhưng tôi đã làm mới ca khúc bằng cách phối mới của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng. Cách phối này như "đo ni đóng giày" cho giọng hát Tùng Dương vậy. Khác với bản đầu tiên, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trong bản phối mới của Nguyễn Hữu Vượng mang lại tinh thần mạnh mẽ, hào sảng nhưng vẫn giữ được đúng cảm xúc trong mỗi ca từ mà Nguyễn Văn Chung viết. Nếu Duyên Quỳnh hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là bản nhạc dance có tiết tấu nhanh, đến Võ Hạ Trâm – Đông Hùng thì tha thiết, còn đến với Tùng Dương thì tôi muốn mang đến tinh thần sử thi.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá - Ảnh 3.

Tùng Dương hát cho kiều bào ở Osaka (Nhật Bản) trong chuyến công tác vào tháng 5 vừa qua.

Sau phần trình bày ở concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" đã có rất nhiều so sánh về các bản khác nhau của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Theo tôi, mỗi ca sĩ đều có màu sắc riêng, tỏa sáng cùng với lòng yêu nước ở trong cách hát của mình. Vì vậy, không nên có sự so sánh ở đây, nhất là trong nghệ thuật.

Tùng Dương muốn là một "bông hoa" ngát hương góp sức cho đời

Không chỉ cover "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh còn làm thêm MV "Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai", anh cũng mang tinh thần bất tử đó vào ca khúc của mình?

- Đúng vậy, tôi muốn mang thông điệp về lòng yêu nước bất diệt, tinh thần tiếp nối những cống hiến, hy sinh của cha ông đến với chính bản thân và tất cả mọi người. Đặc biệt với người trẻ, MV "Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai" như một lời nhắn gửi chúng ta chỉ sống một lần trong đời, hãy sống thế nào để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho bản thân, cho quê hương đất nước, làm rạng danh Tổ quốc, tiếp bước truyền thông tốt đẹp của các thế hệ cha ông đi trước.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá - Ảnh 4.

Tùng Dương trong cuộc họp báo ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".

Như bản thân Tùng Dương, tôi chỉ biết hát hay, Nguyễn Văn Chung cũng chỉ biết sáng tác hay và mỗi người trong chúng ta, ai cũng chỉ làm tốt được trong khả năng của mình. Nhưng mỗi người đóng góp giá trị tốt của bản thân thì gộp lại sẽ tạo nên tổng thế những giá trị lớn làm cho Việt Nam ngày càng tươi đẹp, hùng mạnh hơn. Đó cũng là cách để mỗi người thể hiện lòng biết ơn đến những người đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình cho chúng ta được hạnh phúc như bây giờ.

MV "Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai" mang một thông điệp lớn như vậy nhưng khi đặt hàng Nguyễn Văn Chung viết bài, anh có lo lắng ca khúc sẽ không vượt qua được những "cái bóng" trước đó, ví dụ cụ thể là "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"?

- Tùng Dương nghĩ rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở độ viết chắc và đều tay. Đặc biệt trong năm nay khi đất nước có nhiều sự kiện trọng đại thì cảm xúc của Chung sẽ dễ thăng hoa và làm tốt hơn những năm khác. Vậy nên tôi đã "chộp" ngay cơ hội để đặt hàng Chung. Việc đặt hàng này không gây áp lực cho tôi rằng có "hot, hit" hơn không mà tôi muốn chủ động để có một bài đúng tâm tư, tình cảm, mong muốn của mình.

Thực tế trong thời điểm hiện tại, có rất nhiều ca sĩ hát về những ca khúc mang tinh thần yêu quê hương đất nước, Tùng Dương cảm thấy đó là điều tuyệt vời. Mỗi giọng ca như mỗi bông hoa đều góp mình vào khoe sắc cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá - Ảnh 5.

Tùng Dương tại một cuộc giao lưu âm nhạc quốc tế ở châu Âu.

Vậy việc đặt hàng một nhạc sĩ đang hot như Nguyễn Văn Chung thì Tùng Dương sẽ trả cát-sê như thế nào?

- Vô giá! Thực tế, nghệ sĩ mà nói đến tiền nong thì rất nhạy cảm, đặc biệt trong một sáng tác về tình yêu quê hương đất nước. Tôi và Chung đến với nhau khi câu chuyện tài chính đã được gạt sang một bên. Chúng tôi hợp tác với nhau vì cảm thầy phù hợp và tương đồng với nhau về tư duy âm nhạc. Chung nhờ tôi cover "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", còn tôi không thể cứ cover mãi bài hát của người khác nên tôi quyết định đặt hàng Chung viết ca khúc cho riêng mình.

Tùng Dương có nói Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ "hiền nhất quả đất", còn với anh là một ca sĩ có phần "xéo xắt" và "quái", anh làm sao dung hòa được với người viết ca khúc cho mình?

- Tùng Dương nghĩ bản thân là người quyết liệt, bảo vệ cái tôi trong nghệ thuật chứ không phải là người "xéo xắt" hay đanh đá. Tôi giữ quan điểm nghệ thuật của mình và sẽ chiến đấu đến cùng vì điều đó. Tuy nhiên, có lúc tôi vẫn lắng nghe người khác và nếu thấy hợp lý thì tôi sẽ tiếp thu, tham khảo và tôn trọng ý kiến của họ. Tôi đã đưa cách làm việc ấy vào trong lần hợp tác này. Có thể sau 20 năm làm nghề, tôi đã dung hòa được tính cách của mình. Nhưng dù thế nào, Tùng Dương vẫn là Tùng Dương trong âm nhạc của mình, đó là sự mạnh mẽ, nội lực và hào sảng.

Được biết, thời gian tới, Tùng Dương còn có ý tưởng dịch các ca khúc mình hát sang tiếng Anh hoặc các thứ tiếng khác, vì sao anh muốn làm điều này?

- Tùng Dương thời gian qua đã tham dự rất nhiều sự kiện giao lưu âm nhạc quốc tế và nhận thấy rằng, họ chỉ nói được ngôn ngữ của họ, vậy nên tôi đã nghĩ đến việc dịch các ca khúc mình hát sang một ngoại ngữ nào đó, ví dụ như tiếng Anh. Thứ nhất, tôi muốn họ hiểu mình hát gì, thứ 2 tôi muốn quảng bá đất nước con người quê hương đến với bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách tôi thể hiện tình yêu Tổ quốc của tôi.

Việc tôi muốn làm còn rất nhiều, tôi không tự hài lòng với những gì mình đang có mà vươn đến những đỉnh cao mới hơn. Tôi muốn những ca khúc của mình được dịch ra tiếng Anh cùng nhiều thứ tiếng để biết đâu một ngày Tùng Dương chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ quốc tế. Đó là cách nâng tầm vị thế của Việt Nam trong âm nhạc và cũng là cách thể hiện lòng yêu nước của tôi. Đây cũng chính là ước mơ, khát vọng chinh phục nghề của tôi.

Xin cảm ơn ca sĩ Tùng Dương!

Ca sĩ Tùng Dương tiết lộ sẽ không giữ riêng "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" cho mình mà muốn  có nhiều nghệ sĩ khác hát để lan tỏa thông điệp tích cực của ca khúc. Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: FBNV

Nghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn ChungNghe Tùng Dương hát live sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

GĐXH - Tùng Dương đã khoe giọng hào sảng khi hát live ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Đỗ Quyên
Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Thế giới showbiz

GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Thế giới showbiz
Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí
Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Giải trí
Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí

