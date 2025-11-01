Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn, Hoà Minzy chấn thương phải ngồi xe lăn
GĐXH - Ca sĩ Hoà Minzy và diễn viên Quách Ngọc Tuyên đều gặp tai nạn khiến khán giả lo lắng. Dù may mắn không bị thương nặng, cả hai nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần chuyên nghiệp và thái độ sống tích cực sau sự cố.
Những ngày cuối tháng 10, làng giải trí Việt liên tiếp đón tin không vui khi hai nghệ sĩ Hoà Minzy và Quách Ngọc Tuyên cùng gặp tai nạn. Dù may mắn không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng sự việc vẫn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng và xót xa.
Chiều 30/10, trên đường đến phim trường, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Khi đang điều khiển xe máy, anh chứng kiến hai phương tiện phía trước va chạm, trong lúc né tránh, xe của nam diễn viên mất lái và lao vào dải phân cách. Anh kể lại: "Phần thân dưới của tôi trượt dài trên mặt bê tông, chỉ nghĩ phải ghì người lại để không ngã vào làn xe tải đang lao tới".
May mắn thay, nhờ chiếc áo khoác dày, Quách Ngọc Tuyên chỉ bị trầy xước nhẹ dù quần áo rách và chân chịu nhiều vết thương ngoài da. Sau khi hoàn thành lịch quay, anh mới đến cơ sở y tế kiểm tra. Nam diễn viên sinh năm 1984 cho biết, đây là một "lời nhắc nhở" về việc cần nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.
Tối cùng ngày, tại Harper's Bazaar Star Awards 2025 ở TP.HCM, ca sĩ Hoà Minzy khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ với đôi chân đầy vết bầm và phải chống nạng di chuyển. Dù gặp chấn thương, cô vẫn giữ thần thái rạng rỡ, tươi tắn khi nhận giải Nữ ca sĩ của năm dòng Neo Folk. Sau phần chụp ảnh, ê-kíp đã hỗ trợ Hòa Minzy lên xe lăn để rời sự kiện.
Theo chia sẻ, nữ ca sĩ bị chấn thương chân do một tai nạn nhỏ trước đó. Dù vậy, cô vẫn quyết định tham dự để không gián đoạn công việc. Hình ảnh Hoà Minzy nén đau để hoàn thành lịch trình khiến người hâm mộ xúc động và dành nhiều lời khen cho tinh thần trách nhiệm của cô.
Không chỉ chăm chỉ với nghệ thuật, Hoà Minzy còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi vẫn hướng về cộng đồng giữa lúc bản thân gặp khó khăn. Cô đã ủng hộ Huế và Đà Nẵng, mỗi nơi 100 triệu đồng, nhằm chia sẻ với người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.
Trước đó, trong chương trình Sao nhập ngũ 2025, Hoà Minzy cũng từng gặp chấn thương dập cơ lưng khi tranh bóng với hoa hậu Thiên Ân, phải nằm cáng và tiêm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, cô vẫn kiên cường hoàn thành thử thách đu dây trong tập sau, mang đến hình ảnh mạnh mẽ và đầy nghị lực.
Dù cùng gặp tai nạn trong một ngày, cả Hoà Minzy và Quách Ngọc Tuyên đều cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và sự lạc quan đáng quý - những phẩm chất giúp họ giữ được tình yêu và sự trân trọng từ khán giả suốt nhiều năm qua.
