Quán Factory Local Pub ở Vĩnh Phúc bị công an 'đột kích' và thu giữ nhiều bình nghi chứa N2O

Chiều ngày 31/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 22h30 ngày 30/12, tổ công tác Công an thành phố Vĩnh Yên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Factory Local Pub có địa chỉ phố Dương Tĩnh, phường Liên Bảo do ông Đặng Thái Hòa (SN 1990) HKTT Tổ dân phố Mê Linh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra bên trong cơ sở kinh doanh Factory Local Pub đang có 90 người, gồm: 21 nhân viên, 69 khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, dịch vụ của cơ sở.

Tang vật thu giữ tại hiên trường.

Kết quả kiểm tra: thu giữ 05 bình kim loại mỗi bình có trọng lượng 40kg nghi là bình chứa khí N2O (khí cười), một số bóng bay dùng để sang chiết khí cười bán cho khách và 450 vỏ bóng bay đã qua sử dụng, 34 chai rượu, 72 chai bia, 144 lon nước ngọt, 22 hộp thuốc shisha đều dán tem nhãn mác in ký tự chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Hiện Công an TP Vĩnh Yên đang tiến hành củng cố tài liệu, xác định những vi phạm của cơ sở để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

