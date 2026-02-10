Quảng cáo sai sự thật để bán gà Đông Tảo, chủ tài khoản Facebook bị công an triệu tập

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Hoàn Long đã triệu tập chủ tài khoản Facebook về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng khiến dư luận hoang mang.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, Công an xã Hoàn Long phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "G.L.H" đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, xấu độc liên quan đến việc lực lượng chức năng đi tuần tra và phát hiện cô gái có biểu hiện bất thường, mang rất nhiều tiền, thẻ ngân hàng đến nhà của anh "G.L.H" mua gà Đông Tảo về làm quà biếu tết.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Hoàn Long đã tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook "G.L.H" được xác định là anh G.L.H (SN 1983, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, Công an xã Hoàn Long đã tiến hành mời anh H. đến làm việc.

Thông tin sai sự thật được chủ tài khoản Facebook đăng lên mạng xã hội với chiêu trò bán hàng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận việc đăng tải nội dung bài viết của mình là sai sự thật với chiêu trò quảng cáo cho bản thân. Do bản thân nhận thức còn hạn chế, không có mục đích chính trị, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên trong buổi làm việc Công an xã Hoàn Long đã tuyên truyền các quy định pháp luật giúp anh H. nhận thức được hành vi, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ bài viết đăng tải sai sự thật, viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tái phạm các hành vi nói trên.

Công an xã Hoàn Long khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm. Mỗi tài khoản Facebook không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của công dân.