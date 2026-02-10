Mới nhất
Quảng cáo sai sự thật để bán gà Đông Tảo, chủ tài khoản Facebook bị công an triệu tập

Thứ ba, 18:28 10/02/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Tại cơ quan Công an, anh H. đã thừa nhận việc đăng tải nội dung bài viết của mình trên mạng xã hội Facebook là chiêu trò quảng cáo cho bản thân và sai sự thật gây hoang mang dư luận...

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Hoàn Long đã triệu tập chủ tài khoản Facebook về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng khiến dư luận hoang mang.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, Công an xã Hoàn Long phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "G.L.H" đăng tải các bài viết có nội dung sai sự thật, xấu độc liên quan đến việc lực lượng chức năng đi tuần tra và phát hiện cô gái có biểu hiện bất thường, mang rất nhiều tiền, thẻ ngân hàng đến nhà của anh "G.L.H" mua gà Đông Tảo về làm quà biếu tết.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Hoàn Long đã tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook "G.L.H" được xác định là anh G.L.H (SN 1983, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, Công an xã Hoàn Long đã tiến hành mời anh H. đến làm việc.

Chiêu trò quảng cáo sai sự thật để bán gà Đông Tảo, chủ tài khoản Facebook bị công an triệu tập - Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật được chủ tài khoản Facebook đăng lên mạng xã hội với chiêu trò bán hàng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận việc đăng tải nội dung bài viết của mình là sai sự thật với chiêu trò quảng cáo cho bản thân. Do bản thân nhận thức còn hạn chế, không có mục đích chính trị, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên trong buổi làm việc Công an xã Hoàn Long đã tuyên truyền các quy định pháp luật giúp anh H. nhận thức được hành vi, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ bài viết đăng tải sai sự thật, viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tái phạm các hành vi nói trên.

Công an xã Hoàn Long khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm. Mỗi tài khoản Facebook không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Chiêu trò quảng cáo sai sự thật để bán gà Đông Tảo, chủ tài khoản Facebook bị công an triệu tập - Ảnh 2.Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạt

Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Đời sống - 1 giờ trước

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, người từng lập kỷ lục Việt Nam với cặp “rồng lu”, tiếp tục giới thiệu linh vật ngựa độc đáo tại TP.HCM dịp Tết năm nay.

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì là vấn đề được nhiều người quan tâm khi chuẩn bị kế hoạch làm ăn, kết hôn hoặc sinh con.

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những khung tiêu chuẩn cao nhất dùng để đánh giá mức độ chất lượng của Đảng viên. Trường hợp Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được bao nhiêu tiền?

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/2, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại một nhà dân ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, khiến tầng 2 của ngôi nhà bị đổ sập, một người đàn ông thiệt mạng tại chỗ.

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này không ồn ào, không vội vã, nhưng càng về sau càng thể hiện bản lĩnh và sự giàu có đáng nể.

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Đời sống
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

