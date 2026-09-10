Quang Hùng MasterD, SOOBIN và Binz cùng hàng loạt ngôi sao biểu diễn tại 'Sao Concert' kéo dài 14 tiếng

Theo VTV, vào ngày 10/10/2026, những hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí đa dạng của "Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous" có cấu trúc ba sân khấu được tổ chức nối tiếp từ sáng đến khuya (thời gian dự kiến khoảng 14 tiếng). Mỗi sân khấu mang một màu sắc âm nhạc và tinh thần riêng, đồng thời được xây dựng theo sự chuyển biến tự nhiên về thời gian, cảm xúc và năng lượng của khán giả trong suốt một ngày lễ hội.

Sân khấu mở đầu, mang tinh thần tươi sáng, trẻ trung với sự tham gia trình diễn của các tân binh, những nhân tố tiềm năng của nhạc Việt. Sân khấu tiếp theo diễn ra vào thời điểm chiều tối, khi không gian chuyển dần sang sắc thái nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

SOOBIN và nhiều "Anh tài" sẽ trình diễn tại "Sao Concert". Ảnh VTV

Khép lại hành trình là Stardom Journey Stage - sân khấu diễn ra vào buổi tối và mang nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Đây cũng là không gian tập trung chủ yếu vào Rap và Hip-Hop, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc này như: Quang Hùng MasterD, Rhyder, Mew Amazing, Dương Domic, Mason Nguyễn, UPRIZE...

Đặc biệt, sẽ có một set diễn đặc biệt kéo dài 60 phút, được xây dựng từ nền tảng KOSMIK Concert với sự tham gia của nhiều "Anh tài" như SOOBIN, Binz, Rhymastic, Cường Seven và F.HERO (nghệ sĩ Thái Lan).

Giám đốc sản xuất Minh Hiền ISE chia sẻ về định hướng xây dựng thương hiệu âm nhạc chất lượng nghệ thuật cao. Ảnh VTV

Giá trị của "Sao Concert" không chỉ dừng lại trên các sân khấu biểu diễn. Trên nền tảng của âm nhạc, chương trình tiếp tục mở rộng thành một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, nơi nghệ thuật, thời trang, sáng tạo và cộng đồng cùng hòa quyện để tạo nên một điểm đến cuối tuần trọn vẹn dành cho giới trẻ.

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