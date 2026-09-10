Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Quỳnh Anh làm huấn luyện viên 'Model Kid Vietnam 2026'

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Theo Thời báo VTV, Chương trình "Model Kid Vietnam 2026" mở ra hành trình học hỏi, khám phá bản thân đầy thú vị dành cho các bé từ 5 đến 13 tuổi trên khắp cả nước.

Chương trình có sự đồng hành của bộ ba Huấn luyện viên (Mentor) gồm: TyhD, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Á hậu Quỳnh Anh trong vai trò dẫn dắt, định hướng cho các thí sinh nhí vượt qua từng thử thách. Bộ ba đồng thời hứa hẹn mang đến ba màu sắc, ba cá tính và những chiến thuật đào tạo riêng.

MC Nguyên Khang và bộ ba huấn luyện viên.

Trải qua gần 2 tháng ghi hình và sản xuất với sự tham gia của hàng trăm thí sinh từ khắp mọi miền đất nước, mới đây nhà sản xuất chương trình đã tung ra đoạn trailer đầu tiên hé lộ loạt tình tiết hấp dẫn.

Đặc biệt, sự đa dạng vùng miền, lứa tuổi và tính cách của các thí sinh cũng chính là một trong những yếu tố hấp dẫn trong hành trình chinh phục những thử thách đầu tiên tại "Model Kid Vietnam 2026".

Từ sàn catwalk “khó nhằn” đến các bối cảnh chụp hình đa dạng, "Model Kid Vietnam" mang đến cho các bé cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng ứng biến và tinh thần nỗ lực vượt lên chính mình.

Chương trình "Model Kid Vietnam 2026" mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với các thí sinh.

Chương trình "Model Kid Vietnam 2026" được phát sóng vào lúc 20h15 thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 12/9 trên VTV9.

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