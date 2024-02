Quy luật nhiệt độ bị phá vỡ trước khi miền Bắc chuyển mưa rét do không khí lạnh mạnh tràn về

Thời tiết miền Bắc ấm nóng trước khi đón đợt không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết hôm nay (ngày 19/2), đầu tuần miền Bắc trời nắng và ấm nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội tăng khoảng 3 độ C so với ngày hôm qua (18/2), dao động 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng gia tăng, cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ 20-22/2, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong các ngày 20-22/2 dao động ngưỡng khá cao 30-32 độ C, trời có mây, không mưa.

Đến ngày 23/2, miền Bắc chuyển mưa khi có đợt không khí lạnh tràn về. Hai ngày cuối tuần trời rét, nhiệt độ còn khoảng 23 độ.

Chia sẻ trên VTC News, bà Lê Thị Xuân Lan (nguyên Phó phòng Dự báo thuộc Đài KTTV Nam Bộ) cho biết, nhiệt độ ở Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung tăng lên mức 30-32 độ C trong những ngày này là điều bất thường.

Mặc dù nhiệt độ cao nhất 32 độ C nhưng người dân Hà Nội có thể sẽ cảm nhận được thời tiết nắng nóng như đầu mùa hè.

"Ghi nhận được nhiệt độ như vậy vào thời điểm giữa tháng 2 cũng hiếm. Trước đó, có năm ghi nhận nhiệt độ tương đối cao trong tháng 2 nhưng chỉ 1-2 ngày", bà Lan nói.

Với khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cuối tuần sau cũng chuyển mưa lạnh, nhiệt độ trong ngày khoảng 23-26 độ.

Đầu tuần trời có nắng, mức nhiệt khá cao dao động trong khoảng 29-33 độ, vùng núi có nơi nắng nóng.

Thời tiết tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ nắng nóng kéo dài đến hết tuần. Đây là đợt nóng trên diện rộng và gay gắt nhất. Hầu khắp miền Đông và một số nơi miền Tây mức nhiệt nóng từ 35-37 độ. Thậm chí tại Biên Hòa, Đồng Nai mức nhiệt lên đến 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt có nơi đến 37 độ. Không khí khô kết hợp với độ ẩm thấp 37% dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng.

Theo dự báo thời tiết, đầu tuần miền Bắc trời nắng và ấm nóng. Ảnh: T.H

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 116 US AQI, chất lượng không khí ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 8.3 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) không nên hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.