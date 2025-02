Quy trình nhận BIB giải chạy 'Run With Me – Cộng Đồng Khỏe'

Ngày 23/2/2025, tại Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế - tổ chức giải chạy "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" nhằm tạo sân chơi cho các cán bộ ngành Y và cộng đồng runner trên cả nước, đồng thời lan tỏa thông điệp đến với người dân rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Giải chạy nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết thư cho ngành Y tế và Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025) do Báo Sức khỏe và Đời sống phát động.

Sau 3 tháng phát động giải chạy, Ban tổ chức "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" đã nhận được hàng nghìn lượt đăng ký tham gia. Từ đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện không chỉ với riêng ngành Y tế mà còn đến đông đảo cộng đồng runner khắp cả nước.

Để nhận BIB, các VĐV cần có mặt tại công viên Yên Sở vào ngày trước khi diễn ra giải chạy, cụ thể:

- Thời gian: Từ 13h00 – 19h00 ngày 22/02/2025

- Địa điểm: Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Chuẩn bị sẵn mã QR được gửi qua email và Căn cước công dân.

- Quy trình nhận BIB như sau:

Đối với các trường hợp không đi nhận trực tiếp, trong mục kí miễn trừ (đã gửi mail cho các VĐV) có phần chọn khai báo ủy quyền người nhận. Khi đi, các VĐV (và người được ủy quyền) mang theo mã và CCCD. Nếu gặp khó khăn trong quá trình nhận BIB thay, liên hệ với BTC để được hỗ trợ.

Mẫu BIB cự ly 5km:

Mẫu BIB cự ly 10km:

Khi đến nhận BIB, VĐV cũng nhận bộ racekit bao gồm áo và túi rút.

Với 2 cự ly 5km, 10km cho cả nam và nữ, người tham gia có cơ hội dành giải thưởng cao nhất lên tới 10 triệu đồng tiền mặt và rất nhiều phần quà giá trị bằng hiện vật từ các nhà tài trợ.

Đặc biệt, tại các gian hàng của sự kiện sẽ tổ chức tư vấn sức khỏe, kiểm tra tiểu đường miễn phí và giao lưu cùng đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ ngành y tế.

Toàn bộ tiền bán BIB của giải chạy sẽ được ủng hộ cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân các địa bàn khó khăn.

Thông tin chi tiết theo dõi tại https://runwithme.vn/

PV