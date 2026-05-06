Ba mẹ Mỹ Tâm gây chú ý ở tuổi xế chiều
GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật ấm áp của ba tại Đà Nẵng. Gia đình hạnh phúc, yêu thương và sự ủng hộ từ cha mẹ là động lực lớn cho cô.
Mới đây, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chia sẻ hình ảnh sinh nhật bố đẻ. Không ồn ào, nữ ca sĩ chọn những khoảnh khắc nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đong đầy yêu thương bên gia đình tại quê nhà Đà Nẵng.
"Mừng sinh nhật ba yêu. Cả nhà đông đủ sum vầy ấm cúng hạnh phúc vô cùng. Chúng con thương kính ba mẹ và luôn cầu mong cho ba mẹ thật nhiều sức khoẻ và sống yên vui bên các con cháu. Yêu thương ba mẹ nhất!", dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ để thấy tình cảm sâu sắc mà "Họa mi tóc nâu" dành cho đấng sinh thành.
Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại lời chúc tuổi mới đến ba Mỹ Tâm. Đồng thời cũng không ít lời nhận xét nét phúc hậu, viên mãn của bố mẹ nữ ca sĩ ở tuổi xế chiều.
Đằng sau ánh sáng hào quang sân khấu, Mỹ Tâm là cô con gái út trong gia đình có tới 8 anh chị em tại Đà Nẵng. Là người duy nhất theo đuổi nghệ thuật, cô nhận được sự yêu thương, ủng hộ đặc biệt từ cha mẹ và đại gia đình. Có lẽ chính điều đó đã trở thành điểm tựa vững chắc để nữ ca sĩ/diễn viên/nhà sản xuất bền bỉ với sự nghiệp suốt nhiều năm qua.
Kín tiếng trong đời tư, nữ ca sĩ ít khi chia sẻ về gia đình. "Tâm là một ánh sáng của ai đó còn ánh sáng của Tâm là ba mẹ. Ba yêu, mẹ yêu chính là lý tưởng cuộc đời Tâm. Con cám ơn ba mẹ vì đã yêu thương, dạy dỗ con". Mỹ Tâm từng chia sẻ trong concert "See The Light" và quỳ gối cảm ơn ba mẹ.
Hiện tại, bố mẹ Mỹ Tâm đều đã lớn tuổi và đang sinh sống tại quê nhà Đà Nẵng. Dẫu lịch trình bận rộn, cô vẫn luôn ưu tiên gia đình, dành thời gian về thăm bố mẹ và tổng kết cùng anh chị em.
Giữa tháng 1/2026, Mỹ Tâm tổ chức sinh nhật tuổi 45 trong không gian ấm cúng bên gia đình. Không chỉ thế, nữ ca sĩ và các anh chị còn chuẩn bị bánh kem để bố mẹ cùng thổi nến, kỷ niệm 61 năm cưới.
Một số hình ảnh trong buổi sinh nhật tuổi mới của ba Mỹ Tâm:
