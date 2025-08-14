Quỳnh Kool bị chê

Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool làm bạn thân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' GĐXH - Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật nữ chính: Mỹ Anh (Phương Oanh), Châu Ngân (Việt Hoa) và Trúc Lam (Quỳnh Kool) - mỗi người đều có lựa chọn và cách đối mặt riêng với những thử thách trong tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp.

Quỳnh Kool đang gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ qua phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" - được remake từ bộ phim đình đám của Trung Quốc năm 2020 là "30 chưa phải là hết".

Trong phim, Quỳnh Kool sẽ đảm nhận nhân vật của Chung Hiểu Cần (Trung Quốc). Cô vào vai Trúc Lam - người từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả nhưng cuối cùng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau "Chúng ta của 8 năm sau", đây là lần thứ hai Quỳnh Kool vào vai người phụ nữ đổ vỡ tình cảm.

Mặc dù là nữ diễn viên hot của VTV thời gian qua nhưng Quỳnh Kool trong "Gió ngang khoảng trời xanh" lại nhận về ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Quỳnh Kool khá hợp vai khi thể hiện đúng tính cách, suy nghĩ của một người vợ 30 tuổi nhưng rất trẻ con, suy nghĩ đơn giản.

Trong bộ phim remake này, Quỳnh Kool sẽ đảm nhận nhân vật của Chung Hiểu Cần (áo vàng) bản Trung Quốc nhưng đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh đó, những đoạn cut liên quan đến Quỳnh Kool trong phim cũng được lan truyền và bàn tán về ngoại hình khác lạ của người đẹp. Có nhiều nhận xét cho rằng nữ diễn viên có gương mặt phúng phính, hơi sưng, cười thiếu tự nhiên, tạo hình với mái tóc giả trở nên gượng gạo khiến cư dân mạng cho rằng 9X "lạm dụng" dao kéo.

"Quỳnh nên hạn chế tiêm mặt lại, nhìn gương mặt hơi sưng khiến nhân vật trở nên giả dù diễn xuất của bạn rất tốt"; "Bớt thích nữ diễn viên vì sửa nhiều quá. Diễn đơ cứng, không được như những phim trước"; "Có vẻ Hoàng Lam thoại hơi nhanh, có đoạn bị 'nuốt' chữ không nghe rõ được"...

Tạo hình của Quỳnh Kool trong phim mới bị chê.

Ngay khi ngoại hình nhận về bàn tán trái chiều, Quỳnh Kool chia sẻ trên tài khoản cá nhân rằng trong quá trình đóng phim này, cô đã tăng 7kg, từ 50kg lên 57kg nên mong "mọi người đừng thắc mắc nhé". Giải thích với fan về chuyện tăng cân chóng mặt khi quay phim, mỹ nhân VFC cho biết do cơ địa dễ hấp thụ.

Trong một bài phỏng vấn, Quỳnh Kool cũng ẩn ý đề cập việc thẩm mỹ: "Hiện tại, Quỳnh vẫn chưa đụng chạm dao kéo nhưng trong tương lai, nếu cần vẫn sẵn lòng thay đổi. Quỳnh nghĩ đơn giản phụ nữ sinh ra là phải đẹp, chỉ cần mình làm đẹp một cách khoa học thì không có gì phải lên án".

Một số hình ảnh ngoài đời của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool tên thật Nguyễn Thị Quỳnh sinh năm 1995, đến từ Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau này cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim như: Quỳnh búp bê, Gara hạnh phúc, Đừng bắt em phải quên, Nhà trọ Balanha, Đừng làm mẹ cáu, Chúng ta của 8 năm sau, Hà Nội trong mắt em,...

Thời gian đầu, diễn xuất của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Nhưng khoảng thời gian sau này, cô nỗ lực học tập, nhận đa dạng các vai diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sự tiến bộ của người đẹp qua từng bộ phim được khán giả ghi nhận. Năm 2023, Quỳnh Kool còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng nhờ vai diễn trong "Đừng làm mẹ cáu".

Đoạn trích trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".



