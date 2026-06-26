Rán đậu muốn vàng giòn, không nát: chỉ cần chọn đúng loại đậu và nhớ 4 mẹo nhỏ này
GĐXH - Đậu phụ rán là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Miếng đậu vàng ươm, lớp vỏ ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm béo luôn mang lại cảm giác hấp dẫn khó cưỡng, đặc biệt khi chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt.
Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng đậu bị dính chảo, vỡ nát hoặc cháy xém bên ngoài nhưng chưa kịp giòn. Nguyên nhân thường nằm ở khâu chọn đậu, xử lý chảo và cách rán.
1. Chọn đúng loại đậu – yếu tố quyết định 50% độ ngon
Không phải loại đậu nào cũng phù hợp để rán. Khi chọn đậu, nên ưu tiên: Đậu phụ cứng, chắc tay; Bề mặt mịn, không bị chảy nước; Miếng đậu không quá mềm hoặc dễ nát.
Đậu càng “già” và chắc thì khi rán càng ít bị vỡ, đồng thời dễ tạo lớp vỏ vàng giòn đẹp mắt hơn.
2. Làm khô đậu trước khi rán
Một sai lầm phổ biến là cho đậu còn ướt vào chảo dầu. Cách đơn giản là: Để đậu ráo nước sau khi cắt. Dùng khăn giấy thấm nhẹ bề mặt miếng đậu trước khi rán. Chỉ một bước nhỏ nhưng giúp cải thiện đáng kể chất lượng món ăn.
3. Chuẩn bị chảo đúng cách để chống dính tự nhiên
Với chảo chống dính, bạn có thể rán trực tiếp. Nhưng nếu dùng chảo thường, nên xử lý trước để hạn chế dính: Làm sạch chảo kỹ trước khi nấu. Có thể tráng qua nước nóng để làm mềm cặn bám. Hoặc đun nóng chảo rồi láng nhẹ một lớp giấm, sau đó rửa sạch và lau khô.
Một mẹo dân gian khác là: Khi chảo còn nóng, xát nhẹ một lát gừng lên bề mặt trước khi cho dầu vào. Gừng kết hợp với dầu sẽ tạo lớp màng mỏng giúp giảm dính khi rán.
4. Kiểm soát dầu và nhiệt độ khi rán
Đây là bước quan trọng quyết định đậu có vàng giòn hay không.
Một số nguyên tắc cần nhớ: Chỉ cho đậu vào khi dầu đã đủ nóng. Lửa nên để mức vừa, không quá lớn. Không rán quá nhiều đậu cùng lúc để tránh làm giảm nhiệt dầu.
Lượng dầu lý tưởng nên ngập khoảng 1/4 đến 1/3 miếng đậu để đậu chín đều và vàng đẹp.
Nếu dầu chưa đủ nóng, đậu sẽ dễ dính chảo. Ngược lại, dầu quá nóng có thể khiến đậu cháy nhanh bên ngoài nhưng chưa kịp giòn.
Một mẹo nhỏ giúp xử lý khi đậu bị dính
Nếu trong quá trình rán đậu bị dính chảo, không nên cố lật hoặc gỡ mạnh tay.
Cách xử lý đúng là: Tắt bếp. Nghiêng chảo để dầu dồn về một phía. Chờ chảo giảm nhiệt, miếng đậu sẽ tự bong ra dễ hơn.
Rán đậu tưởng đơn giản nhưng để đạt được miếng đậu vàng giòn, không nát lại cần sự tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu đến kiểm soát nhiệt độ khi nấu.
Chỉ cần chọn đúng loại đậu, làm khô trước khi rán, xử lý chảo hợp lý và giữ lửa vừa phải, bạn hoàn toàn có thể làm được món đậu phụ rán vàng ươm, giòn ngoài mềm trong, hấp dẫn như ngoài hàng.
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