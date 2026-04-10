5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon

Thứ sáu, 16:16 10/04/2026 | Ăn
GĐXH - Phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung rau giàu sắt và vitamin. Khám phá 5 loại rau vàng giúp cải thiện sức khỏe.

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 1.

GĐXH – Người sau tuổi 40, đường huyết dễ tăng khi ăn uống không hợp lý. Những thực đơn mới, gần gũi với mâm cơm Việt tối ưu cho cơ thể tuổi trung niên, mọi người có thể tham khảo dưới đây.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ thiếu máu nên bổ sung các loại rau giàu sắt và vitamin C vào chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Không chỉ cung cấp sắt, nhiều loại rau còn chứa folate và chất chống oxy hóa – những yếu tố then chốt trong quá trình tạo máu. Tuy nhiên, ăn đúng thôi chưa đủ, cần kết hợp đúng cách để cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất. Khi ăn mọi người nên kết hợp rau với thực phẩm giàu sắt như thịt bò, cá, trứng… Ưu tiên chế biến nhanh, hạn chế nấu quá lâu làm mất vitamin.

Dưới đây là 5 loại rau được ví như "thực phẩm vàng" mà phụ nữ sau 40 nên đưa vào thực đơn hàng ngày.

1. Súp lơ giàu vitamin giúp hấp thụ sắt hiệu quả

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 2.

Súp lơ xanh (bông cải xanh) không chỉ chứa sắt mà còn rất giàu vitamin C – yếu tố giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn. Đồng thời, folate trong loại rau này hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu. Một chén bông cải xanh nấu chín chứa khoảng 1 mg sắt.

Món ngon với súp lơ

Bông cải xanh có thể chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn cho mâm cơm gia đình như: Bông cải xanh xào tôm giữ được độ giòn, ngọt; Salad bông cải xanh dầu mè ít dầu, phù hợp người ăn kiêng; Bông cải xanh xào đậu phụ sốt nấm thanh đạm, dễ tiêu.

2. Cải bó xôi

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 3.

Cải bó xôi là một trong những loại rau giàu sắt hàng đầu. Ngoài ra, nó còn cung cấp vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng hiệu quả tạo máu. Một chén cải bó xôi nấu chín có thể cung cấp khoảng 6.4 mg sắt, tương đương với 36% nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành.

Món ngon với cải bó xôi

Mọi người có thể chế biến như: Trứng hấp cải bó xôi mềm, dễ ăn, phù hợp người lớn tuổi, Sinh tố cải bó xôi, yến mạch hay món canh rau cải bó xôi...

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 4.

Canh rau cải bó xôi thanh nhiệt, giàu dinh dưỡng ngày hè.

3. Rau dền

Rau dền là lựa chọn quen thuộc nhưng giá trị dinh dưỡng thường bị đánh giá thấp. Thực tế, đây là nguồn sắt khá tốt, đồng thời giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa. Với khoảng 2.5 mg sắt trong mỗi chén rau dền nấu chín.

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 5.

Rau dền cũng chứa vitamin C, giúp cải thiện khả năng hấp thụ sắt. Ngoài ra, rau dền còn cung cấp nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa.

Món ngon với rau dền

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 6.

Canh rau dền nấu tôm thanh mát và bổ dưỡng, dễ ăn.

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 7.

Món canh rau dền nấu với trứng Bắc Thảo vừa giàu canxi, bổ dưỡng, ngon miệng

4. Cải xoăn

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 8.

Cải xoăn không chỉ cung cấp sắt mà còn giàu vitamin K, C và chất chống oxy hóa mạnh. Đây là loại rau đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau 40 – vừa hỗ trợ tạo máu, vừa làm chậm quá trình lão hóa. Một chén cải xoăn nấu chín cung cấp khoảng 1.1 mg sắt.

Món ngon với cải xoăn

Những món ngon dễ làm từ cải xoăn mà lạ miệng, thơm ngon mọi người có thể thử làm như: Cải xoăn xào tỏi đơn giản, giữ trọn dinh dưỡng; Sinh tố cải xoăn – táo – cần tây giải độc, đẹp da; Cải xoăn nướng giòn làm thay đồ ăn vặt lạ miệng...

5. Măng tây bổ máu, tăng cường sức đề kháng

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 9.

Măng tây là một nguồn cung cấp sắt và folate tốt, giúp hỗ trợ sự hình thành và phát triển của hồng cầu. Măng tây cũng chứa nhiều vitamin K và A, cùng với chất xơ.

Món ngon với măng tây

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 10.

Măng tây xào bò tăng hấp thu sắt nhờ kết hợp thịt đỏ

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 11.

Măng tây hấp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 12.

Súp măng tây kem nhẹ dễ ăn, phù hợp người kém ăn.

5 loại rau 'vàng' cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon - Ảnh 13.

GĐXH - Người suy thận cần chọn đồ uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Khám phá 4 công thức đồ uống đơn giản mà hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên.

