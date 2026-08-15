Redmi 17 5G ra mắt: Kèo khó trong phân khúc 6 triệu

Dù sở hữu thời lượng sử dụng bền bỉ, thiết bị này lại mang đến một bài toán đắn đo cho người dùng khi đặt lên bàn cân với các đối thủ cùng tầm giá 6 triệu đồng.

Điểm sáng từ viên pin và sự đánh đổi về cấu hình

Điểm thu hút nhất trên chiếc Redmi 17 5G chính là viên pin dung lượng cực lớn lên đến 7.500 mAh. Mức năng lượng này hoàn toàn đủ để người dùng duy trì các tác vụ trung bình từ hai đến ba ngày liên tục.

Để hỗ trợ cho viên pin lớn, máy đi kèm củ sạc 45W giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng. Máy cũng sở hữu màn hình lớn 6.9 inch kết hợp hệ thống loa kép hai kênh, mang lại không gian quan sát rộng rãi và âm thanh rõ nét hơn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc giá linh kiện tăng cao trong năm 2026, thiết bị phải có sự đánh đổi về mặt bộ nhớ khi phiên bản tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở mức RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 tiến trình 4 nm, đủ sức đáp ứng các nhu cầu lướt web hay chơi ổn định các tựa game cơ bản với mức thiết lập phù hợp. Đối với những trò chơi đòi hỏi sức mạnh đồ họa nặng hơn, thiết bị này sẽ khó lòng đáp ứng trọn vẹn.

Ảnh: thegioididong.com

Vì sao lại là lựa chọn khó trong tầm giá?

Sở dĩ sản phẩm này được xem là một sự lựa chọn khó khăn bởi mức giá niêm yết tại các hệ thống lớn rơi vào khoảng hơn 6 triệu đồng. Ở phân khúc chi phí này, nếu ưu tiên về mặt hiệu năng chơi game, người dùng hoàn toàn có thể cân nhắc nâng cấp lên các dòng máy như Redmi Note Pro hay Poco X series vốn sở hữu sức mạnh xử lý nhỉnh hơn.

Thay vì hướng đến tệp khách hàng đại chúng yêu thích cấu hình cao, thương hiệu Xiaomi dường như định vị sản phẩm này cho một nhóm người dùng ngách. Chiếc máy thực sự phát huy giá trị khi đóng vai trò là điện thoại phụ, hoặc dành cho những người làm công việc giao hàng, tài xế công nghệ cần thời lượng pin dài và màn hình lớn. Đây cũng là một lựa chọn hợp lý dành cho người lớn tuổi cần một thiết bị bền bỉ, an tâm với bảo hành chính hãng để giữ liên lạc hằng ngày.

Ảnh: thegioididong.com

Giá bán và chính sách đồng hành tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, phiên bản 5G RAM 4GB đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với giá 6.090.000 đồng, trong khi chiếc Redmi 17 bản 4G tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 5.590.000 đồng. Người mua sẽ được giảm bớt gánh nặng tài chính với chương trình trả góp 0% không cần trả trước và tham gia thu cũ đổi mới trợ giá đến 2 triệu đồng. Các bạn học sinh, sinh viên khi chọn mua máy sẽ được áp dụng thêm ưu đãi giảm 100.000 đồng.

Nhằm gia tăng sự an tâm cho khách hàng, bộ đôi sản phẩm đi kèm gói dịch vụ bảo hành toàn diện áp dụng cho các máy kích hoạt từ ngày 07/08/2026 đến hết 30/09/2026. Cụ thể, người dùng sẽ nhận được 2 năm bảo hành tiêu chuẩn, đi kèm 2 năm bảo hành cho các trường hợp vô tình rơi vỡ màn hình, nắp lưng hoặc kính camera sau. Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng đặc quyền thay pin miễn phí một lần trong vòng 36 tháng sử dụng.

Doanh nghiệp tự giới thiệu