Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 14/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 2.Hôm nay 13/8 có 2 người cùng trúng Vietlott với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 75 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 14/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 14/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/8/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/8/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 14/8/2026

  • 07

  • 09

  • 13

  • 31

  • 35

  • 44

Giá trị Jackpot: 20,050,493,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

20,050,493,000

Giải Nhất

O O O O O

39

10.000.000
Giải Nhì

O O O O

1,429300.000
Giải Ba

O O O

22,666

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 3.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

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