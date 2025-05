ROX Living: Kiến tạo môi trường phát triển cho thế hệ tương lai

Nền móng cho thế hệ tương lai

Khi đời sống ngày càng phát triển, cư dân không chỉ mong muốn một ngôi nhà đẹp mà còn là nơi vun đắp được giá trị sống và môi trường phát triển cho thế hệ tương lai. Đặt trọn tâm huyết vào việc phát triển cộng đồng cư dân chất lượng, chương trình trại hè "ROX Living 2025 - Đi để lớn" đã chính thức khởi động tại các dự án khu đô thị do ROX Living quản lý và phát triển.

Trại hè "ROX Living 2025 - Đi để lớn" sẽ diễn ra tại các KĐT của ROX Living

Đại diện ROX Living cho biết chương trình trại hè được thiết kế dành cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiết thực giúp các em trau dồi các kỹ năng sống, trải nghiệm sống.

Tham gia trại hè, các em được thực hành các kỹ năng an toàn khi đối phó với các tình huống nguy hiểm

Mới đây, chương trình "ROX Living 2025 - Đi để lớn" đã được tổ chức liên tiếp tại Khu đô thị Đông Mỹ – Thái Bình và Khu đô thị Thắng City - Bắc Giang. Mỗi sự kiện đều thu hút hàng trăm phụ huynh cùng các em thiếu nhi tham gia.

Hàng trăm phụ huynh và em nhỏ được hướng dẫn các kỹ năng thực tế

ROX Living đã phối hợp cùng các chuyên gia của Hero Academy có buổi chia sẻ về các kỹ năng an toàn khi đối phó với các tình huống nguy hiểm như: phòng chống cháy nổ, sơ cứu khi trẻ bị ngưng tim, trẻ bị tắc dị vật đường thở và phòng chống xâm hại, bắt cóc .... Thông qua chương trình, bản thân phụ huynh và các em nhỏ có thêm kiến thức thiết thực trong việc bảo vệ, đồng hành, hỗ trợ các con trong hành trình phát triển.

Chuyên gia PCCC hướng dẫn các em thực hành tình huống.

"Nội dung chương trình được xây dựng với mong muốn mỗi trẻ em sinh sống tại khu đô thị đều có một cuộc sống an toàn, hạnh phúc, có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân và người khác", đại diện ROX Living chia sẻ.

Chuyên gia – giảng viên của chương trình hướng dẫn kỹ năng sơ cứu cơ bản.

Đây không chỉ là những bài học sinh tồn mà còn là thông điệp mạnh mẽ: ROX Living cam kết cùng phụ huynh vun đắp nền tảng an toàn vững chắc cho sự trưởng thành của con trẻ.

Các em nhỏ háo hức xếp hàng chờ đến lượt được thực hành.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều khu đô thị hình thành tại các thành phố, thị xã trung tâm của các tỉnh và địa phương, các dự án do ROX Living quản lý và phát triển luôn chú trọng hạ tầng, dịch vụ chuẩn mực, cộng đồng cư dân chất lượng. Đó là nơi trẻ em được lớn lên an toàn, được phát triển toàn diện và cha mẹ có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp, được nghỉ ngơi tái tạo năng lượng hướng đến cả gia đình cùng nhau tạo dựng tương lai hạnh phúc – đúng với quan niệm "sống chất" mà ROX Living muốn mang cho các cư dân. Điều đó lý giải các dự án của ROX Living luôn duy trì được giá trị bền vững và tăng trưởng theo thời gian.

Các em thiếu nhi đồng loạt hưởng ứng chương trình "ROX Living 2025 – Đi để lớn".

Không chỉ dừng lại ở việc bán một sản phẩm nhà ở, ROX Living đang từng bước xây dựng những cộng đồng cư dân sống vui – sống khỏe – sống hạnh phúc, nơi mỗi gia đình đều có thể tự tin an cư, an tâm lập nghiệp và an nhiên phát triển.

