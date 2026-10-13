Rửa rau thế nào cho đúng? Những thói quen tưởng sạch nhưng chưa chắc loại bỏ được nguy cơ

Rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng cũng có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển và chế biến. VOV dẫn nguồn tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), rửa rau quả dưới vòi nước sạch có thể giúp giảm vi khuẩn hiện diện trên bề mặt, song không loại bỏ được tất cả vi sinh vật.

1. Rửa rau dưới vòi nước sạch, không chỉ ngâm trong chậu

Với rau ăn lá như rau muống, rau cải, xà lách, nên loại bỏ lá úa, dập nát, tách từng lá rồi rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước sạch. Dùng tay kiểm tra và làm sạch các vị trí bám đất, sau đó để rau ráo nước bằng rổ sạch.

Việc chỉ ngâm rau trong một chậu nước rồi vớt ra có thể khiến đất cát, chất bẩn và vi sinh vật từ lá này lan sang lá khác. Nếu cần ngâm để làm mềm đất cát bám trên rau, nên thay nước khi nước bẩn và vẫn rửa lại từng lá dưới vòi nước sạch. Phụ Nữ Mới cho hay.

Với các loại củ, quả có bề mặt cứng như dưa chuột, cà rốt, có thể dùng bàn chải sạch dành riêng cho thực phẩm để chà nhẹ. Ngay cả khi định gọt vỏ, vẫn nên rửa bên ngoài trước để hạn chế đưa chất bẩn từ vỏ vào phần ăn được khi cắt gọt.

2. Đừng quá tin vào nước muối, giấm hay các mẹo “khử độc”

Ngâm rau với nước muối là thói quen phổ biến, nhưng không nên xem đây là biện pháp bảo đảm loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật hoặc tiêu diệt mọi vi khuẩn, ký sinh trùng. Tương tự, bằng chứng hiện có chưa cho thấy giấm, chanh hoặc muối có thể loại bỏ hiệu quả mọi vi sinh vật gây bệnh trên rau quả.

3. Rửa đúng nhưng vẫn cần ăn chín, bảo quản sạch

Rửa rau không thể thay thế việc lựa chọn nguồn thực phẩm đáng tin cậy và giữ vệ sinh trong suốt quá trình chế biến. Cần rửa tay trước khi sơ chế, vệ sinh dao thớt và tránh để rau đã rửa tiếp xúc với thịt, cá sống hoặc dụng cụ bẩn.

Với rau dùng để ăn sống, cần lựa chọn kỹ, rửa bằng nước sạch và bảo quản đúng cách. Khi không chắc chắn về điều kiện vệ sinh, nấu chín là lựa chọn giúp giảm nguy cơ từ nhiều vi sinh vật gây bệnh, dù cũng không thể khắc phục mọi dạng ô nhiễm hóa học.

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