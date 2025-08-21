Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Thứ năm, 13:52 21/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.

Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp Quốc khánh 2/9 có 04 ngày nghỉ liên tục, từ Thứ Bảy ngày 30/8 đến hết ngày 02/9. 

Dịp nghỉ Lễ năm nay cũng là Kỷ niệm 80 năm Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và diễn ra lễ duyệt binh, diễu hành quy mô lớn trong sáng ngày 02/9 tại Hà Nội.

Theo ông Hòa, đây là sự kiện dự kiến thu hút lượng lớn nhân dân và du khách từ các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc về thủ đô Hà Nội xem lễ duyệt binh, diễu hành và thăm quan các địa điểm du lịch.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát- Ảnh 1.

Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày. Ảnh: BẢO LOAN

Ông Hòa cho biết, dự báo lưu lượng khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao từ chiều ngày 28/8 đến hết ngày 30/8 trên cả hai chiều đi và đến.

Trong đó, lượng khách tăng cao vào ngày 01-02/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 03-04/9.

Trong các ngày cao điểm, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường.

Dự kiến sẽ có 950 lượt xe ra vào bến trong một ngày và các xe chủ yếu đi-đến tỉnh Phú Thọ (tuyến Hòa Bình), tỉnh Tuyên Quang (tuyến Hà Giang), tỉnh Lào Cai (tuyến Yên Bái, tuyển Lào Cai); tuyến Điện Biên, tuyến Sơn La, tuyển Lai Châu, tuyến Quảng Ninh, tuyển Cao Bằng...

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp này, đại diện lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho biết, trên cơ sở dự báo lưu lượng hành khách nói trên, Bến xe Mỹ Đình lên kế hoạch tăng cường 530 xe trong toàn kỳ nghỉ lễ.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát- Ảnh 2.

Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong những ngày tới đây, các xe chủ yếu đi-đến tỉnh Phú Thọ (tuyến Hòa Bình), tỉnh Tuyên Quang (tuyến Hà Giang), tỉnh Lào Cai (tuyến Yên Bái, tuyển Lào Cai); tuyến Điện Biên, tuyến Sơn La, tuyển Lai Châu, tuyến Quảng Ninh, tuyển Cao Bằng... Ảnh: BẢO LOAN

Ngoài ra, xe tăng cường của các đợn vị vận tải sẽ được huy động để bổ sung khi cần thiết, đối với các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyển khác sang.

Trong trường hợp lượng xe của các đơn vị vận tải vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách, Bến xe sẽ bố trí phương án huy động xe dự phòng đã được Công ty thuê từ trước để tăng cường trên tuyển phục vụ hành khách. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách.

Ngoài ra, Bến xe sẽ phối hợp với Công an Thành phố, Công an phường Từ Liêm, Đội CSGT số 6 để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, xử lý bến cóc, xe dù, chống tình trạng xe chạy vòng vo; xử lý nạn cò mồi, đảm bảo an ninh khu vực bến nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông tại bến xe.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát- Ảnh 3.

Dự báo lưu lượng khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao từ chiều ngày 28/8 đến hết ngày 30/8 trên cả hai chiều đi và đến. Ảnh: BẢO LOAN

Để hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi hơn trong dịp cao điểm các sự kiện lớn, tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội cũng sẽ hoạt động đến 12h đêm.

Như vậy, các tuyến metro này sẽ kéo dài hơn 2 giờ so với lịch chạy tàu hằng ngày. Người dân hôm nay (21/8) đi xem tổng hợp luyện lần thứ nhất cũng cần lưu ý tới thông tin này nếu chọn di chuyển bằng metro.

Theo kế hoạch, hôm nay và các ngày 24/8, 27/8, 29/8 và ngày 1/9, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến metro hoạt động liên tục từ 00h đến 22h. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng lưu ý, tàu sẽ tạm ngừng hoạt động từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Cùng với đó, công ty khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.

Na &quot;dởm&quot; gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kgNa 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

GĐXH - Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.

Người dùng điện lo lắng &quot;cuộc chiến&quot; tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu &quot;áp&quot; khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điệnNgười dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

GĐXH - Ngay sau khi đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính điện, không ít người dân đã bày tỏ sự lo lắng những tác động không tích cực đối với đời sống người dân, giá hàng hóa…

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệuHàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

BẢO LOAN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

Cùng chuyên mục

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất, quy định mới về điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ không phải là nhà ở duy nhất và là công cụ lao động chủ yếu của bên bảo đảm có hiệu lực từ 15/10/2025, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật số 96/2025/QH15.

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Ngay sau khi đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính điện, không ít người dân đã bày tỏ sự lo lắng những tác động không tích cực đối với đời sống người dân, giá hàng hóa…

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn đứng xe ô tô chở 35 con lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi tại Cao Bằng; hơn 2 tấn mỡ bò và da bò tại Hà Nội.

Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Kem phô mai Snow Baby premium (thượng hạng – PV) đang được bày bán tại các siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên cả nước có nhãn bao bì bắt mắt nhưng thành phần ghi trên nhãn chưa rõ ràng, thông tin địa chỉ cũng không khớp thực tế. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong cung cấp thông tin tới người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp

Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.

Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu

Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Xem nhiều

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất, quy định mới về điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ không phải là nhà ở duy nhất và là công cụ lao động chủ yếu của bên bảo đảm có hiệu lực từ 15/10/2025, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật số 96/2025/QH15.

Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng
Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Bảo vệ người tiêu dùng
Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Bảo vệ người tiêu dùng
Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top