Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát
GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.
Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hòa – Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp Quốc khánh 2/9 có 04 ngày nghỉ liên tục, từ Thứ Bảy ngày 30/8 đến hết ngày 02/9.
Dịp nghỉ Lễ năm nay cũng là Kỷ niệm 80 năm Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và diễn ra lễ duyệt binh, diễu hành quy mô lớn trong sáng ngày 02/9 tại Hà Nội.
Theo ông Hòa, đây là sự kiện dự kiến thu hút lượng lớn nhân dân và du khách từ các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc về thủ đô Hà Nội xem lễ duyệt binh, diễu hành và thăm quan các địa điểm du lịch.
Ông Hòa cho biết, dự báo lưu lượng khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao từ chiều ngày 28/8 đến hết ngày 30/8 trên cả hai chiều đi và đến.
Trong đó, lượng khách tăng cao vào ngày 01-02/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 03-04/9.
Trong các ngày cao điểm, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường.
Dự kiến sẽ có 950 lượt xe ra vào bến trong một ngày và các xe chủ yếu đi-đến tỉnh Phú Thọ (tuyến Hòa Bình), tỉnh Tuyên Quang (tuyến Hà Giang), tỉnh Lào Cai (tuyến Yên Bái, tuyển Lào Cai); tuyến Điện Biên, tuyến Sơn La, tuyển Lai Châu, tuyến Quảng Ninh, tuyển Cao Bằng...
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp này, đại diện lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho biết, trên cơ sở dự báo lưu lượng hành khách nói trên, Bến xe Mỹ Đình lên kế hoạch tăng cường 530 xe trong toàn kỳ nghỉ lễ.
Ngoài ra, xe tăng cường của các đợn vị vận tải sẽ được huy động để bổ sung khi cần thiết, đối với các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyển khác sang.
Trong trường hợp lượng xe của các đơn vị vận tải vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách, Bến xe sẽ bố trí phương án huy động xe dự phòng đã được Công ty thuê từ trước để tăng cường trên tuyển phục vụ hành khách. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách.
Ngoài ra, Bến xe sẽ phối hợp với Công an Thành phố, Công an phường Từ Liêm, Đội CSGT số 6 để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, xử lý bến cóc, xe dù, chống tình trạng xe chạy vòng vo; xử lý nạn cò mồi, đảm bảo an ninh khu vực bến nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông tại bến xe.
Để hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi hơn trong dịp cao điểm các sự kiện lớn, tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội cũng sẽ hoạt động đến 12h đêm.
Như vậy, các tuyến metro này sẽ kéo dài hơn 2 giờ so với lịch chạy tàu hằng ngày. Người dân hôm nay (21/8) đi xem tổng hợp luyện lần thứ nhất cũng cần lưu ý tới thông tin này nếu chọn di chuyển bằng metro.
Theo kế hoạch, hôm nay và các ngày 24/8, 27/8, 29/8 và ngày 1/9, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h.
Trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến metro hoạt động liên tục từ 00h đến 22h. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng lưu ý, tàu sẽ tạm ngừng hoạt động từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.
Cùng với đó, công ty khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.
