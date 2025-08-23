Mâm cỗ Vu Lan cờ đỏ sao vàng 'gây bão' mạng xã hội: Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Vu Lan là mùa hiếu nghĩa, mùa tri ân tổ tiên và cha mẹ. Năm nay, lễ Vu Lan lại càng đặc biệt hơn khi diễn ra cùng thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong dòng chảy ấy, mỗi mâm cỗ cúng gia tiên không chỉ là sự tưởng nhớ cội nguồn, mà còn hòa chung nhịp đập với niềm tự hào dân tộc.

Đạo hiếu trong từng mâm cỗ gia tiên hoà cùng sắc đỏ sao vàng

Từ bao đời nay, Vu Lan là dịp để con cháu dâng lên ông bà, cha mẹ những mâm cơm, mâm cỗ thành kính. Không cầu kỳ xa hoa, nhưng mỗi món ăn, mỗi lễ vật đều chứa đựng tấm lòng hiếu thảo, tri ân công sinh thành, dưỡng dục.

Chia sẻ trong cộng đồng "Yêu Bếp", chị Đỗ Thu Ngọc viết:

"Nếu niềm tự hào có hình dáng thì đó là lá cờ đỏ sao vàng. Nếu lòng yêu nước có âm thanh thì đó là tiếng quốc ca vang xanh. Nếu lịch sử có hương thơm thì đó là hương nhang khói trong những ngày tưởng niệm."

Không chỉ là lời nhắn gửi đầy cảm xúc, mâm cỗ của chị Ngọc còn tạo ấn tượng mạnh mẽ: đĩa xôi đỏ điểm ngôi sao vàng, mâm ngũ quả sắp đặt tinh tế với sắc đỏ – vàng chủ đạo, cùng hương hoa rực rỡ trước bàn thờ gia tiên.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, như một minh chứng cho sự giao thoa: đạo hiếu với cha mẹ gắn liền cùng lòng yêu nước, tự hào về lịch sử.

Mâm cỗ Vu Lan đỏ sao vàng của chị Đỗ Thu Ngọc – hòa quyện đạo hiếu và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: NVCC)

80 năm lịch sử – 80 năm tiếp nối truyền thống

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để người dân cả nước nhìn lại chặng đường hào hùng của dân tộc. Trong từng mái nhà, hình ảnh mâm cỗ Vu Lan rực rỡ cờ đỏ sao vàng đã trở thành sự cộng hưởng với tinh thần ấy – giản dị mà giàu ý nghĩa, gần gũi nhưng thiêng liêng.

Ở trung tâm là đĩa xôi đỏ nổi bật, phía trên được tạo hình ngôi sao vàng, gợi liên tưởng trực tiếp đến quốc kỳ Việt Nam. Kề bên là bánh nướng màu đỏ khắc họa hình dáng bản đồ Việt Nam cùng hoa văn trống đồng – hai biểu tượng gắn liền với lịch sử và văn hóa dân tộc.

Xung quanh mâm là những loại hoa quả và bánh xu xê được trang trí ngôi sao vàng rực rỡ, xen kẽ cùng sắc đỏ của hoa mẫu đơn kết thành vòng tròn như biểu tượng đoàn kết. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa ấm cúng, vừa khơi gợi lòng tự hào dân tộc.

Xôi đỏ có sao vàng ở giữa là hình ảnh biểu tượng của lá cờ Tổ quốc rực rỡ sắc màu thiêng liêng.(Ảnh: NVCC)

Vu Lan không chỉ là mùa hiếu nghĩa, mà trong năm đặc biệt này, còn là mùa tri ân lịch sử. Mỗi mâm cỗ dâng tổ tiên lại trở thành một biểu tượng của sự gắn kết: giữa gia đình và Tổ quốc, giữa truyền thống và hiện tại.

Trong làn hương khói nghi ngút, trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ, người ta thấy rõ hơn bao giờ hết: hiếu với cha mẹ cũng là hiếu với non sông – cội nguồn để mỗi người Việt luôn hướng về.

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80 GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.

Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu GĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.

Những mâm cúng rằm tháng 7 đầy đủ nhất theo tư vấn của chuyên gia ẩm thực GĐXH - Mâm cúng rằm tháng 7 không đòi hỏi "mâm cao, cỗ đầy", nhưng vẫn cần những lễ vật cơ bản. Điều này thể hiện sự tận tâm của gia chủ. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những mâm cúng rằm tháng 7 đầy đủ nhất theo tư vấn của chuyên gia ẩm thực.







