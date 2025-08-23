Mâm cỗ Vu Lan cờ đỏ sao vàng 'gây bão' mạng xã hội: Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc
GĐXH - Nhân dịp mùa Vu Lan trùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, chị Thu Ngọc đã thực hiện mâm cỗ rực đỏ sao vàng, chan chứa tự hào dân tộc.
Vu Lan là mùa hiếu nghĩa, mùa tri ân tổ tiên và cha mẹ. Năm nay, lễ Vu Lan lại càng đặc biệt hơn khi diễn ra cùng thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong dòng chảy ấy, mỗi mâm cỗ cúng gia tiên không chỉ là sự tưởng nhớ cội nguồn, mà còn hòa chung nhịp đập với niềm tự hào dân tộc.
Đạo hiếu trong từng mâm cỗ gia tiên hoà cùng sắc đỏ sao vàng
Từ bao đời nay, Vu Lan là dịp để con cháu dâng lên ông bà, cha mẹ những mâm cơm, mâm cỗ thành kính. Không cầu kỳ xa hoa, nhưng mỗi món ăn, mỗi lễ vật đều chứa đựng tấm lòng hiếu thảo, tri ân công sinh thành, dưỡng dục.
Chia sẻ trong cộng đồng "Yêu Bếp", chị Đỗ Thu Ngọc viết:
"Nếu niềm tự hào có hình dáng thì đó là lá cờ đỏ sao vàng. Nếu lòng yêu nước có âm thanh thì đó là tiếng quốc ca vang xanh. Nếu lịch sử có hương thơm thì đó là hương nhang khói trong những ngày tưởng niệm."
Không chỉ là lời nhắn gửi đầy cảm xúc, mâm cỗ của chị Ngọc còn tạo ấn tượng mạnh mẽ: đĩa xôi đỏ điểm ngôi sao vàng, mâm ngũ quả sắp đặt tinh tế với sắc đỏ – vàng chủ đạo, cùng hương hoa rực rỡ trước bàn thờ gia tiên.
Hình ảnh ấy nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, như một minh chứng cho sự giao thoa: đạo hiếu với cha mẹ gắn liền cùng lòng yêu nước, tự hào về lịch sử.
80 năm lịch sử – 80 năm tiếp nối truyền thống
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để người dân cả nước nhìn lại chặng đường hào hùng của dân tộc. Trong từng mái nhà, hình ảnh mâm cỗ Vu Lan rực rỡ cờ đỏ sao vàng đã trở thành sự cộng hưởng với tinh thần ấy – giản dị mà giàu ý nghĩa, gần gũi nhưng thiêng liêng.
Vu Lan không chỉ là mùa hiếu nghĩa, mà trong năm đặc biệt này, còn là mùa tri ân lịch sử. Mỗi mâm cỗ dâng tổ tiên lại trở thành một biểu tượng của sự gắn kết: giữa gia đình và Tổ quốc, giữa truyền thống và hiện tại.
Trong làn hương khói nghi ngút, trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ, người ta thấy rõ hơn bao giờ hết: hiếu với cha mẹ cũng là hiếu với non sông – cội nguồn để mỗi người Việt luôn hướng về.
