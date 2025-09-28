Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu đa dạng mẫu mã và giá bán

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày GĐXH - Những ngày Tết Trung thu càng cận kề, thay vì tìm đến những quầy hàng có bánh trung thu thương hiệu lớn với đa dạng mẫu mã, hương vị thì nhiều người dân Thủ đô lại tìm đến các loại bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn.

Những ngày này, dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt là phố Hàng Mã, Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), ai cũng dễ dàng cảm nhận không khí rộn ràng của Tết Trung thu đang đến gần.

Con phố vốn đã quen thuộc với những sắc màu lễ hội nay lại rực rỡ hơn bao giờ hết, khi sắc đỏ của đèn lồng, đèn ông sao truyền thống, đầu lân… phủ kín từ cửa hàng đến vỉa hè, từng góc phố Hàng Mã, Hàng Lược...

Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược trước thềm Tết Trung thu. Video: Bảo Loan

Theo các tiểu thương, năm nay, dù có nhiều sản phẩm mới phục vụ Tết Trung thu nhưng các loại đèn ông sao truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, với đủ kích cỡ từ nhỏ xinh cầm tay đến những chiếc đèn lớn dùng cho rước đèn tập thể.

Tại Hàng Lược cũng tấp nập không kém. Nơi đây vốn là tuyến phố gắn bó với nhiều phiên chợ Trung thu xưa.

Anh Nguyễn Văn Hòa, chủ cửa hàng đèn giấy bồi tại phố Hàng Lược cho biết: "Năm nay khách hàng có xu hướng quay lại với những sản phẩm truyền thống. Đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi bán chạy hơn cả".

Không chỉ sắc đỏ của đèn lồng, cờ phướn, nhiều gia đình còn đưa trẻ nhỏ đến đây để chọn mua đồ chơi, chụp ảnh, hòa mình vào dòng người tấp nập.

Khi Tết Trung thu đang đến gần, trên phố Hàng Mã, những cửa hàng đồ chơi, đồ trang trí đỏ rực cờ, đèn lồng, đầu lân, cùng các loại đèn ông sao truyền thống. Ảnh: Bảo Loan

Chị Nguyễn Thị Thu, một khách hàng từ phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi năm nào cũng đưa con xuống phố Hàng Mã để vừa mua đồ chơi, vừa để con cảm nhận không khí Trung thu truyền thống. Ở siêu thị có nhiều lựa chọn nhưng không thể có được bầu không khí đặc biệt như thế này".

Theo ghi nhận, sức mua năm nay có phần sôi động hơn so với năm trước. Một phần bởi không khí lễ hội đã được khởi động sớm, phần khác là do nhiều người mong muốn tìm lại sự gắn kết gia đình qua những hoạt động truyền thống.

Giá cả các mặt hàng dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Anh Phạm Minh Quân, một khách du lịch đến từ Hà Giang, cho biết: "Tôi đến đây chủ yếu để chụp ảnh và ngắm cảnh, nhưng rồi vẫn mua thêm vài chiếc đèn cho con. Trên Hà Giang, sản phẩm dành cho trẻ em mùa trung thu chủ yếu là đèn 5 sao truyền thống, không đa dạng như ở đây".

Dưới ánh đèn lung linh buổi tối, phố Hàng Mã, Hàng Lược như khoác lên mình chiếc áo hội rực rỡ, níu chân du khách và người dân Thủ đô.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên:

Theo các tiểu thương, sức mua năm nay có phần sôi động hơn so với năm trước. Ảnh: Bảo Loan

Dưới ánh đèn lung linh buổi tối, phố Hàng Mã, Hàng Lược như khoác lên mình chiếc áo hội rực rỡ, níu chân du khách và người dân Thủ đô. Ảnh: Bảo Loan

Một sản phẩm búp bê đang được du khách lựa chọn làm quà tặng khi đến du lịch tại Hà Nội. Ảnh: Bảo Loan

Theo các tiểu thương, các sản phẩm trung thu năm nay đa dạng mẫu mã. Ảnh: Bảo Loan

Theo đó, giá cả các mặt hàng dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình. Ảnh: Bảo Loan

Theo các tiểu thương, năm nay, dù có nhiều sản phẩm mới phục vụ Tết Trung thu nhưng các loại đèn ông sao truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Ảnh: Bảo Loan

Chị Nguyễn Thị Thu, một khách hàng từ phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi năm nào cũng đưa con xuống phố Hàng Mã để vừa mua đồ chơi, vừa để con cảm nhận không khí Trung thu truyền thống". Ảnh: Bảo Loan

