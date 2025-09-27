Mới nhất
Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày

Thứ bảy, 13:30 27/09/2025
GĐXH - Những ngày Tết Trung thu càng cận kề, thay vì tìm đến những quầy hàng có bánh trung thu thương hiệu lớn với đa dạng mẫu mã, hương vị thì nhiều người dân Thủ đô lại tìm đến các loại bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn.

Khi Rằm tháng 8 Âm lịch đang cận kề, các cửa hàng bánh trung thu truyền thống tại phố Thụy Khuê (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp.

Ghi nhận tại cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương những ngày cuối tuần, rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt mua  bánh trung thu có hương vị truyền thống.

Lặn lội gần 10km từ khu vực Mỹ Đình đến phố Thụy Khuê để xếp hàng mua bánh trung thu, bà Lê Thị Hảo (56 tuổi, ở phường Từ Liêm) cho biết: "Gia đình tôi có 6 thành viên, dù hai đứa trẻ nhà tôi thích các loại bánh trung thu hương vị lạ miệng nhưng vợ chồng tôi và bố mẹ chồng chỉ thích hương vị truyền thống".

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày. Video: Khánh Dương

"Vị bánh ở đây khá đặc biệt, khác hẳn so với nhiều loại sản xuất công nghiệp. Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi đi mua và phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt", bà Hảo cho hay.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, bên ngoài quầy hàng, khi hàng chục khách xếp hàng chờ đến lượt mua bánh trung thu thì bên trong khu vực quầy hàng, nhân viên đóng gói, sắp xếp bánh làm việc hết công suất và liên tục vận chuyển bánh từ xưởng sản xuất ra cửa hàng để kịp phục vụ.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Hải Đăng - chủ cửa hàng cho biết, năm nay, lượng khách có phần chững lại so với những mùa trước nhưng khách quen vẫn duy trì ổn định. Người dân không đợi sát ngày mới mua mà đặt từ sớm, đều đặn hơn. Do đặc thù bánh cổ truyền không dùng chất bảo quản, chỉ để được 3 – 5 ngày, nên cơ sở sản xuất theo nhu cầu, làm đến đâu bán đến đó.

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày - Ảnh 3.

Những ngày Tết Trung thu càng cận kề, thay vì tìm đến những quầy hàng có bánh trung thu thương hiệu lớn với đa dạng mẫu mã, hương vị thì nhiều người dân Thủ đô lại tìm đến các loại bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn.

Anh Đăng cho biết, dù cửa hàng có đa dạng nhân phục vụ khách hàng như nhân jambon, nhân đậu xanh trứng muối, thập cẩm trứng muối… tuy nhiên, những loại nhân mới này chỉ bán chạy vào những ngày đầu tháng 8 Âm lịch.

Theo anh Đăng, những loại bánh truyền thống như nhân thập cẩm, nhân đậu xanh vẫn được ưa chuộng nhất. Song, do chi phí nguyên liệu tăng, giá bán có sự điều chỉnh so với năm trước.

Cụ thể, bánh nướng thập cẩm năm nay tăng từ 55.000 đồng/chiếc lên 65.000 đồng/chiếc, bánh dẻo chay từ 25.000 đồng/chiếc lên 30.000 đồng/chiếc.

"Một số loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại dùng nguyên liệu tăng nhiều mới phải điều chỉnh", anh Đăng cho hay.

So với mặt bằng chung của thị trường, anh Đăng cho rằng, giá bánh Trung thu truyền thống tại đây vẫn ở mức vừa phải. Nhiều khách hàng đánh giá, việc tăng giá không đáng kể, trong khi chất lượng bánh vẫn giữ vững hương vị vốn có.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày - Ảnh 5.

Theo anh Phạm Hải Đăng - chủ cửa hàng, năm nay, lượng khách có phần chững lại so với những mùa trước nhưng khách quen vẫn duy trì ổn định. Ảnh: Khánh Dương

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày - Ảnh 6.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, bên trong khu vực quầy hàng, nhân viên đóng gói, sắp xếp bánh làm việc hết công suất. Ảnh: Khánh Dương

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày - Ảnh 7.

Theo người dân, trong bối cảnh rất nhiều loại bánh trung thu được sản xuất công nghiệp, có thời hạn sử dụng nhiều tháng thì nhiều người dân Thủ đô tìm đến bánh trung thu truyền thống, có thời hạn sử dụng ngắn. Ảnh: Khánh Dương

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày - Ảnh 8.

Theo chủ cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương, một số loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại dùng nguyên liệu tăng nhiều mới phải điều chỉnh. Ảnh: Khánh Dương

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày - Ảnh 9.

Khi Rằm tháng 8 Âm lịch đang cận kề, các cửa hàng bánh trung thu truyền thống tại phố Thụy Khuê (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp. Ảnh: Khánh Dương

KHÁNH DƯƠNG
