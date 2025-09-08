Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn
GĐXH - Sau những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu.
Năm nay, Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày 6/10/2025 (dương lịch) nhưng thời điểm này, các nhãn hàng và siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tung ra rất nhiều chương trình khuyến mại để giúp người tiêu dùng yên tâm chi tiêu. Đồng thời, kích cầu tiêu dùng dịp từ nay đến Tết Trung thu.
Ngày 8/9, ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị lớn tại Hà Nội, một số nhãn hàng vừa khuyến mại sâu, vừa mua 2 tặng 1. Thậm chí, với hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, người mua được quay số may mắn.
Đơn cử, tại siêu thị GO! Long Biên, các mặt hàng sữa giảm từ 20-29% như sữa đậu nành fami nguyên chất giảm sâu nhất 29%, từ hơn 21.000 đồng giảm còn 15.000 đồng/chai 1 lít; sữa Vinamilk loại bịch 220ml giảm từ 8.200 đồng xuống còn 7.300 đồng/bịch; lốc sữa Vinamilk Green Farm ít đường 180ml giảm từ 38.100 đồng xuống còn 32.800 đồng/lốc.
Lốc sữa chua Vinamilk giảm từ 29.500 đồng xuống còn 26.500 đồng/lốc; sữa chua nếp cẩm Vinamilk cũng chỉ còn 27.000 đồng/lốc.
Đối với mặt hàng kem, ngoài giảm giá sâu đến 39%, một số loại kem chữa chua áp dụng khuyến mại mua 2 tặng 1.
Đối với mặt hàng rau củ quả, mức giảm áp dụng từ 26-27%. Trong đó, mặt hàng ớt Parlermo giảm từ 39.000 đồng xuống còn 29.000 đồng/túi 300gram; dưa chuột chỉ còn 12.500 đồng/vỉ; cà chua giảm từ 36.900 đồng xuống còn 29.000 đồng/kg.
Một số loại thực phẩm xanh, trái cây áp dụng mức giảm 27%, gồm: Chanh không hạt, nấm đùi gà, đậu phụ, bưởi da xanh, doi, bơ, dưa lưới…
Dịp này, các mặt hàng đặc sản vùng miền được chứng nhận OCOP cũng giảm giá để kích cầu tiêu dùng như trà Atiso túi lọc Lâm Đồng giảm từ 65.000 đồng còn 58.000 đồng/gói; bánh Pía sầu riêng giảm còn 35.000 đồng; kẹo dừa sầu riêng giảm còn 39.000 đồng; bánh dừa nướng giảm còn 29.000 đồng/gói.
Ngoài ra, một số đặc sản địa phương được chứng nhận OCOP là sản phẩm mới ra mắt trên thị trường như như mật ong hoa nhãn, miến dong, đường thốt nốt, nước mắm miến khoai lang, sắn dây… cũng giảm sâu để ra mắt người tiêu dùng.
Cùng ngày, thông tin tới phóng viên, đại diện siêu thị Co.op mart Hà Nội cho biết, ngoài giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, siêu thị triển khai thêm chương trình tặng quà cho các đơn hàng như tặng 1 bộ chén/bát cho khách hàng mua 1 thùng trà Olong.
Áp dụng khuyến mại mua 2 tính tiền 1 đối với bánh mỳ que, nước lau sàn, nước giặt Blue…
Giảm giảm trực tiếp từ 20-40% trên đối với các sản phẩm: Bánh đa cua, bánh madu, há cảo, sủi cảo, pizza, cháo thịt băm…
Theo đại diện siêu thị này, tới đây, từ ngày 28/8 – 17/9, người tiêu dùng mua các sản phẩm Sunlight & Lifebuoy tại Saigon Co.op và quét hóa đơn tại QuatangUnilever.vn, sẽ được nhân 3 lần điểm thưởng (1.000 đồng tương đương 1 điểm thưởng). Khách hàng sử dụng điểm thưởng này để đổi quà là các mặt hàng thiết yếu khác…
