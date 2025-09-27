Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu
GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.
Cụ thể, số thực phẩm tiêu hủy là 5.359,51 kg, trong đó có 1.498 kg đường tinh luyện xuất xứ Thái Lan nhập lậu, quá hạn sử dụng và 3.861,51 kg thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được nhập lậu, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để lưu thông trên thị trường.
Các loại thực phẩm nhập lậu gồm thịt trâu các loại; một số thành phẩm từ thịt lợn như giò, đuôi, lưỡi, ba chỉ; cùng với đùi gà, chân gà, cánh gà và gà nguyên con.
Ước tính tổng giá trị tài sản bị tiêu hủy hơn 281 triệu đồng.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc tổ chức tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp cho toàn bộ hàng hóa xuống hố đã được đào sẵn.
Sau đó phun hóa chất chuyên dụng xử lý rác thải nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy, rồi lấp miệng hố và nén chặt.
Thông qua việc tiêu hủy thực phẩm nhập lậu này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cảnh báo các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức về tác hại của việc buôn bán, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường.
