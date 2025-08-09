Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội
Sáng 9/8, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Bộ Công an tổ chức Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 với sự tham gia của các đoàn nhạc đến từ Việt Nam, Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Saudi Arabia.
Video Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 9/8:
Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 9/8 trở nên sôi động với những màn biểu diễn của các đoàn nhạc đến từ nhiều quốc gia trong khuôn khổ Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025.
Sáng 9/8, Bộ Công an phối hợp cùng Hiệp hội vì sức khỏe và an ninh an toàn cộng đồng Nhật Bản tổ chức Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025 tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ,... cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các đoàn đại biểu quốc tế và hàng nghìn người dân Thủ đô.
Mở đầu sự kiện, đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao biểu trưng 80 năm truyền thống Công an nhân dân cho trưởng các đoàn tham gia, thể hiện sự trân trọng và tinh thần hữu nghị, hợp tác quốc tế. Ngay sau đó là các khối diễu hành và biểu diễn gồm đoàn xe ô tô, mô tô chuyên dụng, lực lượng kỵ binh và nhiều khối nghi lễ đặc biệt.
Các tiết mục nghệ thuật và quân nhạc quy tụ nhiều đoàn trong nước và quốc tế, bao bồm: Trống hội do đoàn Nhật Bản biểu diễn, Đoàn nhạc Công an nhân dân Việt Nam, Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản), Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn quân nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, Đoàn nghệ thuật Bộ Công an Lào và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Đoàn nhạc Campuchia, Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Saudi Arabia và Đoàn quân nhạc Bộ Quốc phòng Việt Nam... Không khí sôi động, trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân theo dõi dọc tuyến phố đi bộ.
Hình ảnh trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 tổ chức tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 9/8:
Đoàn Saudi Arabia gây ấn tượng với tiếng trống vang dội, nhịp điệu mạnh mẽ cùng tiếng kèn rõ, chắc, cuốn hút người xem.
Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) gây ấn tượng bởi sự quy củ, trang trọng, trình diễn đồng đều, chuẩn xác, thể hiện bản lĩnh và phong thái chuyên nghiệp.
Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạmXã hội - 1 giờ trước
Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...
Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổXã hội - 1 giờ trước
6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.
Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng TàuXã hội - 1 giờ trước
Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).
Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩmXã hội - 1 giờ trước
Các đơn vị chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệtXã hội - 1 giờ trước
Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCMXã hội - 1 giờ trước
Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.
Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'Xã hội - 2 giờ trước
Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.
Cảnh sát giao thông truy tìm chủ ô tô gắn nơ hồng, cố tình che biển sốXã hội - 2 giờ trước
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xác minh chiếc ô tô hiệu Mercedes gắn phụ kiện nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe, nhằm che biển số.
Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạnXã hội - 2 giờ trước
Trên hành trình từ Malaysia về Dung Quất, tàu chở dầu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bất ngờ bị cháy ở vị trí buồng máy trên vùng biển cách Côn Đảo hơn 100 hải lý. Các lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời, đưa 20 thuyền viên vào bờ an toàn.
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà NộiXã hội - 2 giờ trước
Ô tô nhãn hiệu Mercedes đang di chuyển trên đường Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) thì bốc ngờ cháy. Người dân ở xung quanh đã nhanh chóng xách xô nước ra dập lửa.
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫnĐời sống
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.