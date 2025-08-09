Mới nhất
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội

Thứ bảy, 14:23 09/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sáng 9/8, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Bộ Công an tổ chức Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 với sự tham gia của các đoàn nhạc đến từ Việt Nam, Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Saudi Arabia.

Video Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 9/8:

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 9/8 trở nên sôi động với những màn biểu diễn của các đoàn nhạc đến từ nhiều quốc gia trong khuôn khổ Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025.

Sáng 9/8, Bộ Công an phối hợp cùng Hiệp hội vì sức khỏe và an ninh an toàn cộng đồng Nhật Bản tổ chức Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025 tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ,... cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các đoàn đại biểu quốc tế và hàng nghìn người dân Thủ đô.

Mở đầu sự kiện, đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao biểu trưng 80 năm truyền thống Công an nhân dân cho trưởng các đoàn tham gia, thể hiện sự trân trọng và tinh thần hữu nghị, hợp tác quốc tế. Ngay sau đó là các khối diễu hành và biểu diễn gồm đoàn xe ô tô, mô tô chuyên dụng, lực lượng kỵ binh và nhiều khối nghi lễ đặc biệt.

Các tiết mục nghệ thuật và quân nhạc quy tụ nhiều đoàn trong nước và quốc tế, bao bồm: Trống hội do đoàn Nhật Bản biểu diễn, Đoàn nhạc Công an nhân dân Việt Nam, Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản), Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn quân nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, Đoàn nghệ thuật Bộ Công an Lào và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Đoàn nhạc Campuchia, Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Saudi Arabia và Đoàn quân nhạc Bộ Quốc phòng Việt Nam... Không khí sôi động, trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân theo dõi dọc tuyến phố đi bộ.

Hình ảnh trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 tổ chức tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 9/8:

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao biểu trưng 80 năm truyền thống CAND Việt Nam và hoa cho Trưởng các Đoàn tham dự Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 3.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 4.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 5.

Đoàn xe ô tô, mô tô chuyên dụng và Khối Kỵ binh diễu hành mở đầu Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 6.

Trống hội của đoàn Nhật Bản khiến không khí trở nên sôi động, nhịp trống nhanh, mạnh, dồn dập như cuốn khán giả hòa mình vào buổi Nhạc hội quy mô lớn.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 7.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 8.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 9.

Đoàn nghệ thuật Bộ Công an Lào và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân nối tiếp với những điệu múa, nhịp nhảy uyển chuyển, lôi cuốn.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 10.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 11.

Đoàn Việt Nam bước ra trong tiếng nhạc hào hùng, nhịp trống dồn dập, đội hình tiến bước uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ...

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 12.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 13.

Đoàn Cảnh sát Tokyo - Nhật Bản khuấy động không khí với màn múa cờ, từng dải cờ tung bay tạo cảm giác mới lạ, khác biệt với các màn trình diễn trước đó.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 14.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 15.

Tiếp nối là đoàn Liên bang Nga với âm hưởng trầm hùng, đội hình diễu hành mạnh mẽ, từng nhịp bước chắc chắn hòa cùng tiếng kèn đồng vang vọng, tạo dấu ấn uy nghiêm và đầy khí thế.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 16.

Đoàn nhạc Campuchia với những khúc nhạc rộn ràng, tiết tấu vui tươi, hòa cùng tiếng kèn đặc trưng, góp phần làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt và gắn kết.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 17.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 18.

Đoàn Saudi Arabia gây ấn tượng với tiếng trống vang dội, nhịp điệu mạnh mẽ cùng tiếng kèn rõ, chắc, cuốn hút người xem.

Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 19.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 20.
Sắc màu âm nhạc đa quốc gia hội tụ tại Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 ở Hà Nội- Ảnh 21.

Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) gây ấn tượng bởi sự quy củ, trang trọng, trình diễn đồng đều, chuẩn xác, thể hiện bản lĩnh và phong thái chuyên nghiệp.


