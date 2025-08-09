Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dự kiến phụ trách việc triển khai các cơ chế đặc thù.
Sáng 8.9, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7.2025, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM được HĐND TP.HCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp giữa năm, diễn ra ngày 24.7 với tỷ lệ 183/184 phiếu bầu.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, quê tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Cường từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, Bí thư Quận ủy quận 5.
Tháng 5.2022, ông Cường giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, sau đó làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM rồi Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.
Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm 8 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 phó chủ tịch là các ông, bà: Nguyễn Văn Thọ (thường trực), Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Diệu Thúy và Bùi Minh Thạnh.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong bối cảnh mới, nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong tân Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã học tập, tích lũy trong quá trình công tác, cùng tập thể Đảng ủy và UBND TP.HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Thành ủy TP.HCM giao.
Lãnh đạo TP.HCM cũng mong muốn ông Cường "bền gan vững chí", giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh trong các quyết sách, góp phần phát triển thành phố.
Nhận nhiệm vụ mới, tân Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ nhiệm vụ mới rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh yêu cầu phát triển của Trung ương, TP.HCM và người dân, cộng đồng doanh nghiệp.
"Đây là công việc mới mẻ và nặng nề", ông Cường nói, đồng thời hứa với Chủ tịch Nguyễn Văn Được, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM sẽ nỗ lực, cầu thị, lắng nghe, phối hợp chặt chẽ các cơ quan hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
