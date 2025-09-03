Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Thứ tư, 19:54 03/09/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dấu ấn của BTV Hồng Nhung khi lên sóng truyền hình là tà áo dài nhưng những lúc đời thường, cô luôn mang đến một hình ảnh khác biệt.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 1.

Vào sáng 2/9 vừa qua, khán giả cả nước theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình đã được đồng hành cùng giọng dẫn truyền cảm, chuẩn mực của biên tập viên - MC Hồng Nhung và Hạnh Phúc.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 2.

Với phong thái chững chạc cùng lối dẫn mạch lạc, nữ MC góp phần truyền tải trọn vẹn không khí trang nghiêm, tự hào của sự kiện trọng đại này đến hàng triệu khán giả. Trước đó, cô cũng là nữ BTV dẫn các chương trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 như: Thời cơ vàng, Tổ quốc trong tim,...

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 3.

MC Hồng Nhung không phải gương mặt xa lạ với công chúng. Cô là người dẫn quen thuộc của chương trình Cà phê Sáng, Giai điệu tự hào, Điều ước thứ 7.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 4.

Một trong những dấu ấn đậm nét của Hồng Nhung khi lên sóng truyền hình là tà áo dài.

Hình ảnh nữ MC với những bộ áo dài nền nã, trang nhã, kết hợp cùng phong thái nhẹ nhàng, chuẩn mực, đã trở nên quen thuộc với khán giả cả nước.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 6.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 7.

Những lúc không lên sóng truyền hình, Hồng Nhung ở đời thường lại mang đến một hình ảnh khác biệt.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 8.

Cô ưu tiên lựa chọn trang phục trẻ trung, thoải mái, hướng đến phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn hiện đại.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 9.

Nữ MC thường diện váy nhẹ nhàng hay những set đồ năng động phù hợp với nhịp sống hàng ngày. Gu thời trang này giúp Hồng Nhung vừa giữ được sự tinh tế, vừa toát lên nét tươi trẻ, gần gũi.

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 10.

Không chỉ ghi dấu trong nghề nhờ giọng dẫn và phong thái, Hồng Nhung còn được đồng nghiệp đánh giá cao ở sự tận tâm, nỗ lực trong công việc. Hơn 10 năm làm việc tại VTV, nữ MC không ồn ào đời tư mà tập trung cống hiến, từng bước khẳng định mình bằng chất lượng dẫn dắt.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn

Thời trang - 13 giờ trước

Dù diện những trang phục khó lên sàn diễn nhưng hai nàng hậu đình đám Quế Anh và Lê Hoàng Phương vẫn có những bước catwalk đầy thần thái.

NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80

NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - NSND Thu Quế khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong trang phục áo dài, cùng các nghệ sĩ Khối Thể thao - Văn hoá tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ đã vinh dự được cùng khối Văn hóa - Thể thao tham gia buổi diễu hành phục vụ đại lễ A80. Ngoài ra, họ còn có bộ ảnh kỉ niệm với áo dài trong dịp đặc biệt này.

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Thời trang - 2 ngày trước

Tối ngày 30/8, show Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trong đó, NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với BST Éclat của mình bởi sự tinh tế, sang trọng và khác biệt.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Thời trang - 5 ngày trước

Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu gu thời trang gợi cảm nhất nhì Vbiz.

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Thời trang - 1 tuần trước

Tủ đồ công sở quen thuộc với áo khoác blazer, váy bút chì, áo kẻ sọc, áo sơ mi và giày cao gót, có thể trở nên lạ mắt và nâng tầm hơn với một chút sáng tạo trong cách phối đồ. Dưới đây là những gợi ý ăn mặc thời trang nhưng vẫn tuân thủ quy định về trang phục công sở.

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội

Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hội

Thời trang - 1 tuần trước

Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia đại nhạc hội 8Wonder, lần đầu tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.

Xem nhiều

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang

Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Thời trang
Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

Thời trang
Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

Thời trang
10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô Paris

10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô Paris

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top