Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Không chỉ ghi dấu trong nghề nhờ giọng dẫn và phong thái, Hồng Nhung còn được đồng nghiệp đánh giá cao ở sự tận tâm, nỗ lực trong công việc. Hơn 10 năm làm việc tại VTV, nữ MC không ồn ào đời tư mà tập trung cống hiến, từng bước khẳng định mình bằng chất lượng dẫn dắt.