Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

Chủ nhật, 15:00 08/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
NSND Phạm Phương Thảo quê Nghệ An ở tuổi ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên biệt phủ 8.000m2.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 1.NSƯT Phạm Phương Thảo ám ảnh khi tưởng tượng chuyện cha mẹ một ngày sẽ rời bỏ

GĐXH - NSƯT Phạm Phương Thảo đã thực hiện MV 'Cõng mẹ về trời' với nhiều cảm xúc lắng đọng. Nhân mùa Vu Lan, nữ ca sĩ muốn mang những tâm sự ấy đến với tất cả khán giả yêu nhạc.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 2.
NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 3.
NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 4.
NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 5.
NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 6.

NSND Phạm Phương Thảo ngoài nhà ở nội thành, cô còn có biệt phủ rộng 8.000m2 đi mỏi chân. Thỉnh thoảng, nữ NSND lại mời gia đình, bạn bè đến chơi và tổ chức tiệc liên hoan vui vẻ.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 7.

Để có được cơ ngơi lẫn tài sản thuộc hàng đại gia trong làng nghệ sĩ, Phạm Phương Thảo có một quá trình làm việc miệt mài. Cô trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Năm 1999, cô tham gia cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" và giành giải Ba chung cuộc. Trong các năm từ 2000 - 2002, Phương Thảo liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 8.

Sau đó, cô tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, là diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam từ năm 2003. Cùng năm đó, Phạm Phương Thảo mới được nhiều người biết tới sau khi giành giải nhất Sao Mai. Cô rất đắt show ở khu vực phía Bắc, đồng thời chịu khó đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Nữ nghệ sĩ xứ Nghệ nổi tiếng với các ca khúc như: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Bài ca thống nhất, Lời ru đất nước...

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 9.

NSND Phạm Phương Thảo còn được mến mộ bởi tài năng sáng tác với các ca khúc: Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy...

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 10.

Phạm Phương Thảo được xem là một trong những nghệ sĩ hết lòng với nghề khi có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng mang đến công chúng.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 11.

Chính vì vậy tháng 3/2024, cô đã là một trong 126 nghệ sĩ được nhà nước trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 12.

Phạm Phương Thảo cũng cho biết bản thân là một người may mắn trong nghề, tuy nhiên, nữ NSND lại không gặp may trong tình duyên. "Tôi cũng nghĩ có lẽ mình được cái này và mất cái kia. Giống như những phụ nữ khác, tôi hướng đến cuộc sống gia đình, có chồng con. Tôi từng đi vào con đường hôn nhân, ngã rất đau rồi bước chân ra và lặp lại đến hai lần để nhận ra, cuộc sống gia đình không dành cho mình", NSND Phạm Phương Thảo tâm sự.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 13.

Sau những thăng trầm trong tình duyên, cách đây 1 năm, NSND Phạm Phương Thảo đã có tin vui. Cô tổ chức đám hỏi ở quê nhà và mời những bạn bè thân thiết đến dự. Dù vậy khi nói về hôn lễ chính thức, nữ nghệ sĩ quê Nghệ An vẫn còn kín tiếng.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 14.
NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 15.

Trước khi làm đám hỏi, NSND Phạm Phương Thảo cũng viết về chồng nhân dịp sinh nhật anh: "Happy Birthday (chúc mừng sinh nhật anh bộ đội làng - "người lính" chẳng đứng trong quân ngũ nhưng luôn mang theo hành trang là chiếc mũ cối gắn sao vàng lan tỏa những điều giản dị, chân thành và đáng tin. Chúc tuổi mới với thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc. Chúc những tin yêu của tớ dành cho cậu mãi lấp lánh bình yên để luôn cùng nhìn về 1 hướng mà vẫn cười rạng rỡ như trai gái "làng mình" lúc nhìn vào mắt nhau vậy nhé Mr M".

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 16.

Vậy là ở tuổi ngoài 40, NSND Phạm Phương Thảo đã có bến đỗ của mình, hiện tại, cô hoàn toàn kín tiếng về cuộc hôn nhân đang có.

NSND Phạm Phương Thảo - Ảnh 17.Ca sĩ Phạm Phương Thảo gây bất ngờ khi xây biệt thự hoành tráng ở quê

GiadinhNet - Ở tuổi 40, ca sĩ Phạm Phương Thảo sở hữu gia sản bất cứ nghệ sĩ Việt nào cũng ao ước.


