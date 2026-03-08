Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2
GĐXH - NSND Phạm Phương Thảo quê Nghệ An ở tuổi ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên biệt phủ 8.000m2.
NSND Phạm Phương Thảo ngoài nhà ở nội thành, cô còn có biệt phủ rộng 8.000m2 đi mỏi chân. Thỉnh thoảng, nữ NSND lại mời gia đình, bạn bè đến chơi và tổ chức tiệc liên hoan vui vẻ.
Trước khi làm đám hỏi, NSND Phạm Phương Thảo cũng viết về chồng nhân dịp sinh nhật anh: "Happy Birthday (chúc mừng sinh nhật anh bộ đội làng - "người lính" chẳng đứng trong quân ngũ nhưng luôn mang theo hành trang là chiếc mũ cối gắn sao vàng lan tỏa những điều giản dị, chân thành và đáng tin. Chúc tuổi mới với thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc. Chúc những tin yêu của tớ dành cho cậu mãi lấp lánh bình yên để luôn cùng nhìn về 1 hướng mà vẫn cười rạng rỡ như trai gái "làng mình" lúc nhìn vào mắt nhau vậy nhé Mr M".
