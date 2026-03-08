Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2

Phạm Phương Thảo cũng cho biết bản thân là một người may mắn trong nghề, tuy nhiên, nữ NSND lại không gặp may trong tình duyên. "Tôi cũng nghĩ có lẽ mình được cái này và mất cái kia. Giống như những phụ nữ khác, tôi hướng đến cuộc sống gia đình, có chồng con. Tôi từng đi vào con đường hôn nhân, ngã rất đau rồi bước chân ra và lặp lại đến hai lần để nhận ra, cuộc sống gia đình không dành cho mình", NSND Phạm Phương Thảo tâm sự.