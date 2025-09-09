Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soát

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm gây tăng đường huyết còn phụ thuộc vào lượng ăn, cách chế biến và cách ăn.

Nếu lượng đường trong máu cao kéo dài sẽ gây hại mạch máu, dẫn đến bệnh tim mạch vành, bệnh thận, bệnh về mắt do tiểu đường. Người có nguy cơ cao cần kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để kiểm soát và giảm nguy cơ biến chứng.

Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết tăng mất kiểm soát

Bỏ bữa sáng

Nếu bỏ bữa sáng, buổi trưa bạn sẽ rất đói và dễ dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều, khiến lượng đường trong máu tăng cao. Bên cạnh đó, ăn sáng quá muộn (sau 8 giờ) cũng không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Bữa sáng thiếu chất xơ

Chất xơ, phần không thể tiêu hóa của carbohydrate có trong thực vật, rất quan trọng để quản lý đường huyết, tăng cảm giác no, cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch và đường ruột. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, người bệnh tiểu đường nên đặt mục tiêu ăn từ 25 đến 38 g chất xơ mỗi ngày. Mọi người có thể thêm rau xanh vào bữa ăn, làm sinh tố trái cây hoặc dùng hạt chia.

Ăn quá mặn

Nếu ăn quá mặn trong bữa sáng, lượng đường trong máu sau bữa ăn sẽ tăng cao do cơ chế bơm natri-đường trong ruột (làm tăng tốc độ hấp thu đường). Người mắc bệnh tiểu đường không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày.

Đồ uống có đường

Bắt đầu ngày mới với một ly nước ép trái cây đóng hộp, soda hay thậm chí cà phê có đường là "công thức" khiến lượng đường trong máu tăng vọt. Do không có chất xơ hoặc protein làm chậm quá trình hấp thụ, những thức uống này sẽ khiến đường huyết tăng cao đột ngột.

Thực phẩm chiên rán

Các món chiên rán thường chứa nhiều chất béo và ít chất xơ. Ăn chúng ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến cơ thể khó điều hòa lượng đường trong máu hiệu quả. Một bữa sáng nhẹ nhàng, cân bằng với protein và carbohydrate phức hợp là lựa chọn tốt hơn.

Bí quyết ăn uống hỗ trợ ổn định đường huyết

Để duy trì đường huyết ổn định, người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ các nguyên tắc ăn uống sau:

Chia nhỏ bữa ăn

Chia nhỏ bữa ăn trong ngày (3 bữa chính và 1-3 bữa phụ khi có chỉ định của bác sĩ) giúp duy trì năng lượng ổn định và tránh tăng đường huyết đột ngột.

Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ không chuyển hóa thành đường, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Người bệnh đái tháo đường nên tiêu thụ 25-38gr chất xơ mỗi ngày từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây ít ngọt.

Kết hợp bữa ăn đa dạng

Kết hợp carbohydrate, protein và chất béo lành mạnh trong mỗi bữa ăn để giảm tốc độ tiêu hóa carbohydrate và ngăn ngừa đột biến đường huyết.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp điều hòa cơ thể và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nên chọn nước lọc thay vì nước ngọt hoặc nước trái cây chứa nhiều đường.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần duy trì hoạt động thể chất đều đặn. Đồng thời, theo dõi đường huyết giúp người bệnh hiểu rõ cách cơ thể phản ứng với các loại thực phẩm và hoạt động hàng ngày. Từ đó, có thể điều chỉnh kịp thời chế độ ăn uống và sinh hoạt

Bữa sáng ăn gì để ổn định đường huyết?

Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, dù là ăn gì, khẩu phần ăn của mỗi người nên cân đối giữa các nhóm chất dinh dưỡng: chất đường bột 50-60%, chất đạm 15-20%, chất béo <30%.

Bên cạnh đó, cần sử dụng đủ rau xanh và quả tươi, uống đủ nước và ăn nhạt.

Nếu có vấn đề về đường huyết, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng.