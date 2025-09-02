Mới nhất
Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Thứ ba, 19:00 02/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...

Trong những dịp nghỉ lễ dài, lịch sinh hoạt thường ngày của chúng ta bị thay đổi: ăn uống thất thường, nhiều đồ ăn giàu năng lượng, ít vận động… điều này dễ dẫn đến tăng cân, rối loạn tiêu hóa, mất kiểm soát đường huyết và huyết áp. 

Các bác sĩ Khoa dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa Phú Thọ đã chỉ ra một số mẹo đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn kiểm soát sức khỏe và cân nặng trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể như sau:

Không để quá đói mới ăn

Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát. Bạn cũng có thể giảm bớt năng lượng nạp vào bằng cách ưu tiên ăn rau xanh, trái cây trước hoặc sử dụng bát đĩa kích thước nhỏ để kiểm soát khẩu phần ăn.

Ưu tiên thực phẩm lành mạnh

Chế độ ăn lành mạnh bao gồm các thực phẩm tươi, ít qua chế biến như rau xanh, trái cây, các loại thịt nạc, hải sản tươi sống, các loại hạt, nấm… Những thực phẩm này không chỉ cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ mà còn giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Đây là chìa khóa quan trọng để tránh tăng cân trong những ngày lễ. Hãy sử dụng đĩa nhỏ hơn và cố gắng lấy một lượng vừa đủ cho mỗi món ăn. Lắng nghe cơ thể và dừng lại khi cảm thấy vừa đủ no, thay vì cố gắng “ăn cho hết” hoặc “ăn bù”.

Ăn chậm và nhai kỹ

Việc ăn chậm rãi và nhai kỹ không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đồng thời, não bộ cần khoảng 20 phút để nhận được tín hiệu no từ dạ dày, vì vậy ăn chậm sẽ giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể hiệu quả hơn.

Duy trì vận động nhẹ nhàng

Ngay cả trong những ngày nghỉ lễ, đừng quên duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng. Một buổi đi bộ thư giãn, đạp xe quanh nhà hoặc tập vài động tác yoga đơn giản cũng giúp đốt cháy calo dư thừa và cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Giữ tâm trạng thoải mái

Bạn có thể tận hưởng các món ăn và đồ uống đặc trưng của dịp lễ mà vẫn duy trì được sức khỏe. Đừng cảm thấy tội lỗi nếu trót ăn nhiều hơn một chút vào một bữa nào đó. Điều quan trọng là nhanh chóng quay trở lại chế độ ăn uống lành mạnh vào những bữa ăn tiếp theo.

Đừng để kỳ nghỉ phá vỡ mọi quy tắc

Mặc dù là thời gian để thư giãn nhưng điều đó không có nghĩa là được phép “thả phanh” hoàn toàn mọi thói quen lành mạnh đã xây dựng. Hãy coi những ngày nghỉ lễ như một ngoại lệ nhỏ trong bức tranh lớn của lối sống lành mạnh.

