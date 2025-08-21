Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.

Đây là thời điểm củ cải trắng ngon nhất

Theo tìm hiểu của PV trên chợ truyền thống, chợ mạng, giá của củ cải trắng hiện được bán từ 22.000 – 25.000 đồng, tùy nơi. Là một tiểu thương bán rau ở chợ Dương Nội, chị Nguyễn Thu cho biết, củ cải có 2 loại phổ biến là củ cải trắng hay gọi là củ cải đường được thu hoạch vào mùa thu đông và củ cải đỏ thường có vào mùa xuân, hè.

"Hiện đang là chính vụ của loại củ cải trắng. Củ cải trắng thường được thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 9, thời điểm này củ cải đạt kích thước lý tưởng và có vị ngọt ngon" - chị Thu cho biết.

Củ cải là một trong những rau củ tốt trong mùa thu. Ảnh chụp tại sạp rau của chị Thu. Ảnh: Hà My

Củ cải được ví là 'nhân sâm mùa thu' vì nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh HM

Ở ngoài Bắc, củ cải được trồng nhiều Mê Linh, Đông Anh (Hà Nội). Giống củ cải được người dân nơi đây trồng chủ yếu là từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hai giống củ cải trắng có kích thước lớn, mẫu mã đẹp và bắt mắt. Vào các tháng 8 – 10 là thời điểm vào mùa, sản lượng dồi dào, giá có thể ổn định hoặc giảm nhẹ.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết, trong Đông Y, củ cải vẫn được ví như "nhân sâm mùa thu" với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như nhuận phế, thanh nhiệt, hóa đàm, tăng cường tiêu hóa và cải thiện hệ miễn dịch.

Củ cải còn được biết đến là thực phẩm thải độc gan rất tốt. Trong củ cải có nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa dồi dào như catechin, pyrogallol, axit vanillic, hợp chất phenolic… giúp bài tiết các chất thải trong cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại.

Người tiểu đường ăn củ cải rất tốt.

Người tiểu đường nên bổ sung thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày. Insulin vốn là một hormone được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thu glucose. Người bị tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin, củ cải có thể là một giải pháp. Củ cải có nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết thấp, không làm tăng lượng đường trong máu sau ăn. Điều này, càng có lợi khi người bị tiểu đường vốn ăn kiêng nhiều thực phẩm giàu đường, tinh bột.

Cách lựa chọn củ cải trắng – nhân sâm mùa thu

Để lựa chọn củ cải trắng ngon, chị Thu chia sẻ:

+ Lưu ý kích thước của củ cải trắng: Để chọn những củ cải ngon, chọn củ có kích thước tương đối sẽ vừa phải có độ ngọt, giòn. Củ quá to thường ruột dễ bị rỗng. Với những củ nhỏ, chu kỳ sinh trưởng thường sẽ rất ngắn, chưa phát triển đủ thì có vị hăng, không ngọt. Khi cầm củ cải càng nặng thì chứng tỏ độ ẩm trong chúng càng nhiều.

Chọn củ cải nên chọn củ vừa phải sẽ ngon hơn. Ảnh HM

+ Lưu ý đến phần lá của củ cải

Phần lá của củ cải còn xanh, tức là củ cải chỉ vừa mới thu hoạch chưa lâu, còn tươi. Nếu củ không có lá hoặc là lá đã có dấu hiệu ngả sang màu vàng, không nên chọn vì thường được hái từ lâu, sẽ dễ bị rỗng ruột hoặc là thâm đen.

+ Lưu ý phần vỏ của củ cải

Lớp vỏ của củ cải càng mịn, bóng thì chứng tỏ phát triển tốt, càng có nhiều nước cũng như vị ngọt. Việc bảo quản cũng được dài hơn mà không có dấu hiệu bị biến chất. Những củ có lớp vỏ bên ngoài bị teo lại, hoặc là đã bị hỏng, không nên chọn.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.



