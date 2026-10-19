Sản phẩm làm đẹp giảm giá sâu nhân dịp 20/10 có thật kích được cầu?

Phụ nữ dành tặng bản thân những món quà theo cách riêng nhân dịp 20/10 GĐXH - Dịp 20/10, bên cạnh nhu cầu mua quà tặng người thân, xu hướng phụ nữ chủ động chi tiêu cho bản thân cũng mở ra những lựa chọn tiêu dùng đa dạng từ mua sắm đến ăn uống và vui chơi.

Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường bán lẻ tại Hà Nội ghi nhận nhiều chương trình khuyến mãi trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trong đó, nhóm sản phẩm làm đẹp tại các hệ thống siêu thị được áp dụng nhiều mức giảm giá, mang thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Ghi nhận tại một điểm bán của hệ thống siêu thị WinMart trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội), không khí mua sắm bắt đầu sôi động. Khu vực quầy hàng hóa mỹ phẩm bày bán loạt các sản phẩm làm đẹp với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các chị em dịp 20/10.

Trong đó, nước tẩy trang Senka All Clear Water Micellar (400ml) đang có giá khuyến mãi 139.000 đồng, mặt nạ Benew Hyaluronic Vitamin Complex áp dụng chương trình mua 2 tặng 1, các dòng mặt nạ Dermayu mua 1 tặng 1 giá 19.000 đồng/túi. Ngoài ra, kệ hàng sữa tắm nước hoa và dưỡng thể cũng ghi nhận mức giá tốt như sữa tắm nước hoa Enchanteur mua 1 tặng 1 với giá 194.000 đồng, sữa tắm Dove chỉ từ 179.000 đồng cùng nhiều ưu đãi khác.

Kệ hàng trưng bày sản phẩm chào mừng ngày 20/10.

Một số sản phẩm trong chương trình giảm giá.

Tại hệ thống siêu thị AEON, để mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, siêu thị tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng các hộp quà tặng bắt mắt. Một số sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi như: Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip được giảm từ 120.000 đồng xuống còn 79.000 đồng/sản phẩm; sữa rửa mặt Nivea Extra Bright 10 Super Vitamins được niêm yết ở mức 119.000 đồng. Ngoài ra, các dòng sữa rửa mặt Simple (giá 99.000 đồng) và Oxy (giá 97.000 đồng) đều áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Thương hiệu Hada Labo cũng giảm giá nhiều dòng sản phẩm, trong đó dầu tẩy trang Advanced Nourish có giá 185.000 đồng, serum dưỡng ẩm giá 280.000 đồng và kem dưỡng niêm yết ở mức 199.000 đồng.

Các hộp quà tặng dành cho dịp 20/10 tại siêu thị AEON.

Khách hàng chọn lựa sản phẩm tại quầy hóa phẩm.

Một số sản phẩm trong chương trình khuyến mãi của AEON.

Chị Hồng Minh (21 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội), một khách hàng tại siêu thị AEON Hà Đông chia sẻ sau khi thấy chương trình khuyến mãi dịp 20/10 tại đây, chị đã cân nhắc việc mua thêm sản phẩm thay vì chỉ mua trong dự định ban đầu. Như vậy, việc triển khai các chương trình mua sắm đã giúp các siêu thị kích thích lượng mua của người tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng cho mình, đồng thời người tiêu dùng cũng mua được nhiều sản phẩm mình muốn hơn với mức giá hài lòng.

Khách hàng mua sắm nhân chương trình khuyến mại chào mừng ngày 20/10.

Hiện nay không chỉ có WinMart và AEON, nhiều siêu thị cũng triển khai các chương trình giảm giá chào mừng ngày 20/10 với nhiều ưu đãi và mức giá khác nhau. Tùy vào khoảng cách di chuyển, nhu cầu và khả năng chi tiêu của mình, khách hàng hoàn toàn có thể chọn được những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mà mình yêu thích tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội trước thềm 20/10 cho bản thân hoặc dành tặng người yêu thương của mình.

Nguyễn Thị Thảo Vân