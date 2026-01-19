Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 18/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý đã tăng đến mức nào? GĐXH - Giá vàng SJC vẫn neo ở mức cao, chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng, vàng nhẫn cũng ở ngưỡng cao, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ với nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng dự báo tăng.

Mở cửa phiên giao dịch 19/1, giá vàng miếng SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 163-165 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 19/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 159,7-

162,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, niêm yết ở mức 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tăng mạnh, lên đỉnh cao mới. Lúc 8h54' ngày 19/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.664,4 USD/ounce, tăng 60,4 USD/ounce so với kết tuần qua.

Sáng 19/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 149,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng giao ngay khởi động tuần trước ở mức 4.529,89 USD/ounce. Ngay sau khi thông tin Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố, giá kim loại quý này bật tăng mạnh, lên tới 4.591,53 USD/ounce.

Sau nhịp điều chỉnh ngắn về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.582 USD/ounce, thị trường Mỹ đón nhận loạt thông tin cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép lên Fed, khiến giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng giao ngay vượt mốc 4.600 USD/ounce, vọt lên gần 4.616 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng không bền khi vàng nhanh chóng lao dốc về 4.586 USD/ounce, rồi bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trở lại, chạm 4.630 USD/ounce.