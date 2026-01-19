Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục tăng khi hệ thống Ancarat mở phiên với mức tăng thêm 124.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên vùng 96,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,615 triệu đồng/lượng.

Qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, Ancarat đang giao dịch ở vùng giá 96,1 triệu đồng/kg, tương đương 3,606 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, hệ thống Phú Quý mở phiên đầu tuần với mức giá tăng thêm là 145.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra vươn lên vùng 97,0 triệu đồng/kg. Đến trưa cùng ngày, giá giao dịch của hệ thống này ở vùng 96,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,619 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra bạc Kim Phúc Lộc là 96,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,621 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận ở vùng 91–93,1 USD/oz (theo giờ Việt Nam), tăng so với phiên trước, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Diễn biến tích cực của thị trường quốc tế tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá bạc trong nước đi lên.

Giá bạc của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa ngày 19/1.

