Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg

Thứ hai, 11:38 19/01/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc trong nước mở phiên đầu tuần tăng từ 124.000 đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 96 và 97 triệu đồng/kg, tiệm cận vùng 100 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục tăng khi hệ thống Ancarat mở phiên với mức tăng thêm 124.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên vùng 96,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,615 triệu đồng/lượng.

Qua các nhịp điều chỉnh trong sáng nay, Ancarat đang giao dịch ở vùng giá 96,1 triệu đồng/kg, tương đương 3,606 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, hệ thống Phú Quý mở phiên đầu tuần với mức giá tăng thêm là 145.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra vươn lên vùng 97,0 triệu đồng/kg. Đến trưa cùng ngày, giá giao dịch của hệ thống này ở vùng 96,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,619 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

Sacombank – SBJ niêm yết giá bán ra bạc Kim Phúc Lộc là 96,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,621 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận ở vùng 91–93,1 USD/oz (theo giờ Việt Nam), tăng so với phiên trước, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Diễn biến tích cực của thị trường quốc tế tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá bạc trong nước đi lên.

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

hệ thống Phú Quý mở phiên đầu tuần với mức giá tăng thêm là 145.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra vươn lên vùng 97,0 triệu đồng/kg. Đến trưa cùng ngày, giá giao dịch của hệ thống này ở vùng 96,5 triệu đồng/kg, tương đương 3,619 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Giá bạc của hệ thống Ancarat tại nhịp điều chỉnh trưa ngày 19/1.

Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận ở vùng giá 91 - 93,1 USD/oz theo giờ Việt Nam.

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay (15/1) bất ngờ "quay đầu" khi chỉ trong một buổi sáng, giá bán trong nước giảm từ vùng 94,8 xuống vùng 90 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng khoảng 3,7 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (13/1): Thị trường trong nước giữ đà phục hồi, giá giao dịch tiệm cận 89 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (13/1): Thị trường trong nước giữ đà phục hồi, giá giao dịch tiệm cận 89 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (12/1): Vì sao mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng, đẩy giá giao dịch vượt mốc 86 triệu/kg?

Giá bạc hôm nay (12/1): Vì sao mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng, đẩy giá giao dịch vượt mốc 86 triệu/kg?

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội) vẫn khiến người mua bất ngờ khi vượt ngưỡng hơn 400 triệu đồng/m2.

Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%

Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Khách hàng gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 5 ngân hàng.

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe điện giá hơn 13 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, chạy tối đa 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc và có NFC chống trộm.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max thay đổi theo chiều hướng rất có lợi cho khách Việt bởi iPhone 17 đã bán ra được gần nửa năm và cũng đã phải giảm.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Giá vàng hôm nay 19/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh bao nhiêu trong ngày đầu tháng Chạp?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC bật tăng mạnh, thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch quanh vùng 163-165 triệu đồng/lượng.

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hatchback đang khiến giới trẻ ‘đứng ngồi không yên’ nhờ thiết kế đa phong cách, nội thất thời trang và mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 165 triệu đồng.

Sedan hạng B hybrid giá 300 triệu đồng công nghệ đẳng cấp, chạy điện 210km, siêu tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda City, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan hạng B hybrid giá 300 triệu đồng công nghệ đẳng cấp, chạy điện 210km, siêu tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda City, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B hybrid cắm sạc mới trình làng với giá chỉ từ hơn 300 triệu đồng nhưng sở hữu phạm vi chạy điện lên tới 210 km, mức tiêu thụ xăng cực thấp và loạt công nghệ hiện đại, được xem là đối thủ ‘đáng gờm’ của Honda City.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Loạt ô tô sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent… tiếp tục được ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu dịp cận Tết.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện được ví như Honda Lead đánh giá là ứng cử viên tiềm năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới, nhờ mức giá dự kiến dễ tiếp cận, giải pháp pin rời linh hoạt và vị thế phù hợp giữa hai mẫu ICON e: và CUV e:.

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh trước Tết, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường
Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Hatchback giá 165 triệu đồng thiết kế đẹp cá tính, trang bị tiện nghi rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top