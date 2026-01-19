Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2026
GĐXH - Giảm trừ gia cảnh là quyền lợi quan trọng giúp người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) giảm số thuế phải nộp. Để được tính giảm trừ, cá nhân cần đăng ký người phụ thuộc và đáp ứng đúng điều kiện theo quy định.
1. Người phụ thuộc là con
Người nộp thuế được đăng ký người phụ thuộc là con trong các trường hợp sau:
- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ/chồng dưới 18 tuổi.
- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
- Con đang đi học (đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề…) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 1.000.000 đồng.
2. Người phụ thuộc là vợ hoặc chồng
Vợ hoặc chồng được đăng ký là người phụ thuộc nếu:
- Trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
- Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng không quá 1.000.000 đồng.
3. Người phụ thuộc là cha mẹ
Người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha/mẹ vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi hợp pháp nếu đã hết tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động và có thu nhập bình quân tháng không quá 1.000.000 đồng.
4. Người phụ thuộc là các cá nhân khác
Các trường hợp anh, chị, em ruột; ông, bà nội – ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; cháu ruột… được tính là người phụ thuộc nếu:
- Người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng.
- Đáp ứng điều kiện về độ tuổi, khả năng lao động và thu nhập theo quy định.
Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho một người nộp thuế trong cùng một thời điểm.
