Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Thứ hai, 11:26 19/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Giảm trừ gia cảnh là quyền lợi quan trọng giúp người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) giảm số thuế phải nộp. Để được tính giảm trừ, cá nhân cần đăng ký người phụ thuộc và đáp ứng đúng điều kiện theo quy định.

1. Người phụ thuộc là con

Người nộp thuế được đăng ký người phụ thuộc là con trong các trường hợp sau:

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ/chồng dưới 18 tuổi.

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Con đang đi học (đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề…) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 1.000.000 đồng.

2. Người phụ thuộc là vợ hoặc chồng

Vợ hoặc chồng được đăng ký là người phụ thuộc nếu:

- Trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

- Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng không quá 1.000.000 đồng.

3. Người phụ thuộc là cha mẹ

Người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha/mẹ vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi hợp pháp nếu đã hết tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động và có thu nhập bình quân tháng không quá 1.000.000 đồng.

4. Người phụ thuộc là các cá nhân khác

Các trường hợp anh, chị, em ruột; ông, bà nội – ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; cháu ruột… được tính là người phụ thuộc nếu:

- Người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng.

- Đáp ứng điều kiện về độ tuổi, khả năng lao động và thu nhập theo quy định.

Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho một người nộp thuế trong cùng một thời điểm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm đầu kể từ khi thành lậpDoanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm đầu kể từ khi thành lập

GĐXH - Theo Nghị định mới của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

5 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 20265 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

GĐXH - Căn cứ theo Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có một số khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

