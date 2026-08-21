Sandara Park gây chú ý với diện mạo trẻ trung

Mới đây, Sandara Park đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh được chụp tại hậu trường concert của 2NE1 ở Bangkok, Thái Lan. Nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ sau đêm diễn và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã cùng cô tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Sandara Park trong loạt ảnh hậu trường mới đây.

Trong một bức ảnh, Sandara Park diện trang phục họa tiết hoa nổi bật, cầm trên tay một cốc mì và tạo dáng tinh nghịch trong phòng chờ. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn xếp hai cốc mì theo chiều dọc rồi đặt cạnh mặt để tạo dáng. Kích thước của những chiếc cốc mì càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn của Sandara Park, qua đó tôn lên vẻ đáng yêu và trẻ trung vốn là hình ảnh quen thuộc của cô.

Ở một bức ảnh khác, Sandara Park dùng cả hai tay đưa cốc mì màu đỏ về phía máy ảnh. Khoảnh khắc này được hai chiếc điện thoại cùng lúc ghi lại. Hình ảnh nữ ca sĩ thoải mái tận hưởng thời gian trong hậu trường trước giờ biểu diễn cũng phần nào cho thấy bầu không khí vui vẻ, thân thiện phía sau sân khấu.

Khi bước lên sân khấu, Sandara Park lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ diện trang phục màu trắng, kết hợp nhiều lớp vòng cổ màu đen và tạo điểm nhấn bằng phụ kiện lông vũ trên trán. Phong cách này giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và nổi bật trên sân khấu.

Sau khi hoàn thành màn trình diễn, Sandara Park hướng về phía máy ảnh, giơ ngón tay cái và nở nụ cười đầy hài lòng. Cô cũng chia sẻ khoảnh khắc cùng các vũ công khi mọi người chụm tay và hô vang lời cổ vũ trước hoặc sau chương trình.

Đáng chú ý, nam ca sĩ Henry cũng xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường. Anh cầm lá cờ có tên Sandara Park và chụp ảnh lưu niệm, qua đó thể hiện mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ.

Sandara Park gửi lời cảm ơn đến khán giả Bangkok: “Cảm ơn mọi người đã cùng tôi tạo nên một buổi biểu diễn không thể nào quên và thêm một kỷ niệm tuyệt đẹp”.

Sandara Park và nam ca sĩ Henry.

Sandara Park sinh năm 1984. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ hợp tác với Power Entertainment và đang mở rộng các hoạt động nghệ thuật, tập trung vào thị trường Đông Nam Á.

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