Sao Đài Loan mách nước giảm 6 kg trong một tháng

6 mẹo giảm cân cho phụ nữ sau tuổi 50 Khống chế lượng calo, chia nhỏ thực đơn, tăng cường protein nạc và tập yoga giúp phụ nữ sau tuổi 50 ổn định cân nặng.

Phương Chí Hữu (Beatrice Fang) sinh năm 1990 là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Cô đã tham gia đóng khoảng 10 phim điện ảnh, truyền hình. Năm 2011, Chí Hữu đảm nhận một vai nhỏ trong You Are The Apple of My Eye. Với gương mặt xinh xắn, dễ thương, Chí Hữu được mời quảng cáo cho một số nhãn hàng. Gần đây cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Kim Mã 2024. Theo Woman, để xuất hiện tại giải thưởng danh giá này, Chí Hữu đã giảm 6 kg, tút tát vóc dáng gọn gàng, quyến rũ bằng việc nhịn ăn lên đến 36 tiếng buộc cơ thể phải đốt cháy mỡ thừa tạo năng lượng.

Diễn viên Phương Chí Hữu

Sau 36 tiếng nhịn ăn, Chí Hữu sẽ được ăn trong vòng 12 tiếng, bao gồm ba bữa:

Bữa sáng: Sữa chua không đường cùng trái cây tươi như táo, chuối, thanh long hoặc trái cây sấy khô không đường với liều lượng cỡ một nắm tay.

Bữa trưa: Rau cùng protein ít mỡ và tinh bột tốt như quinoa, khoai lang. Đây là bữa ăn lớn nhất trong ngày của Chí Hữu.

Bữa tối (ăn trước 18h): Một bát súp rau củ nấu từ cà chua cùng các loại rau theo mùa và đậu phụ.

"Tôi thích ăn súp rau cùng đậu phụ vào bữa tối, vì protein trong thịt mất nhiều thời gian để tiêu hóa nên tôi muốn tránh những thức ăn chưa tiêu hóa được bị tích tụ trong cơ thể", Chí Hữu giải thích lý do cô ăn đậu phụ vào bữa tối và luôn cố gắng ăn trước 18h.

Phương Chí Hữu áp dụng phương pháp nhịn ăn với thời gian nhịn kéo dài dể tăng hiệu quả đốt mỡ.

Phương Chí Hữu cũng nói rằng phụ nữ khi giảm cân không niên kiêng uống sữa để tránh làm giảm vòng một và khiến gương mặt trông hốc hác. "Phụ nữ giảm cân không nên cắt bỏ hoàn toàn sữa. Tôi từng không uống sữa vì nghĩ sẽ giảm cân nhưng sau này tôi mới biết điều đó làm ngực và má bị hao hụt, khiến mặt trông hốc hác. Nếu bạn không uống sữa thì ít nhất hãy ăn phô mai. Tôi thường ăn phô mai hoặc sữa chua không đường vào bữa sáng", nữ diễn viên nói. Ngoài ra, cô còn khuyến khích thêm yến mạch, khoai lang vào thực đơn đem lại nhiều lợi ích cho làn da.

Song song chế độ ăn, Phương Chí Hữu tranh thủ tập thể dục mỗi khi có thể. Cô thường dành ba buổi trong tuần cho các bài tập cường độ cao, hai buổi cho lớp yoga và cuối tuần sẽ đưa các con ra ngoài đi dạo, chạy nhảy.

Phương Chí Hữu tích cực tập luyện gần như tất cả các ngày trong tuần.

"Sự khác biệt về nước da và trạng thái giữa những người cùng tuổi tập thể dục và không tập thể dục là rất rõ ràng. Tập thể dục cũng là một cách tốt để xua tan những cảm xúc tiêu cực và mặc dù không dễ để thấy ngay kết quả giảm cân thông qua tập thể dục, nhưng khi bạn kiên trì, cơ thể sẽ báo cho bạn biết 'bạn đang khỏe hơn'. Nếu bạn tìm được một bài tập mình thích hãy cố duy trì tần suất cố định, đừng bỏ cuộc, sau này bạn sẽ cảm ơn chính mình".