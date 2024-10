Sao phim 'Sex and the City' sáng nào cũng dùng 1 thức uống nổi tiếng ở Việt Nam để giảm cân, làm đẹp ở tuổi U60

"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến 2004, gồm 6 mùa với tổng cộng 94 tập, được sản xuất bởi HBO. Nội dung xoay quanh cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp của bốn người phụ nữ độc thân sống tại New York. Trong đó vai Carrie Bradshaw, do diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai, là linh hồn của phim. Cô trở thành một biểu tượng thời trang và là nhân vật được yêu thích trong series phim này. Không những vậy, Sarah Jessica Parker còn chinh phục khán giả nhờ sự chân thành, hài hước, cách nhìn nhận cuộc sống, tình yêu.