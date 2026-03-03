SAOLA – Nhà máy gia công sản xuất máy tính & linh kiện (OEM/ODM) hàng đầu tại Việt Nam
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc làm chủ công nghệ và xây dựng thương hiệu riêng đang trở thành mục tiêu chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất máy tính, linh kiện, thiết bị,… là một thử thách lớn đối với các doanh nghiệp, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ tiềm lực để làm được việc đó.
Hiểu rõ điều đó, Công ty Cổ phần Công nghệ SAOLA ra đời với nhiệm vụ tiên phong trong lĩnh vực Gia công Sản xuất Máy tính & Linh kiện (OEM/ODM) và dịch vụ Cho thuê Máy tính & Thiết bị Ngoại vi trực tiếp từ nhà máy sản xuất hiện đại tại Việt Nam.
SAOLA – Đối tác OEM/ODM đáng tin cậy của các thương hiệu công nghệ
Với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm và dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế, SAOLA cung cấp giải pháp OEM/ODM máy tính và linh kiện trọn gói cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- OEM (Original Equipment Manufacturer) – Gia công sản xuất theo thiết kế sẵn có của đối tác, đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí.
- ODM (Original Design Manufacturer) – Tư vấn, thiết kế, phát triển và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh theo thương hiệu riêng của khách hàng.
Nhờ năng lực sản xuất chuyên sâu, SAOLA có thể gia công OEM/ODM Máy tính để bàn, Laptop, AIO, Mini PC, NUC, Màn hình máy tính, Linh kiện,… theo cấu hình, yêu cầu riêng của khách hàng. Doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào hoạt động kinh doanh, còn lại – từ thiết kế kỹ thuật, lắp ráp, kiểm định chất lượng đến in logo và đóng gói thương hiệu riêng – đều được SAOLA thực hiện trọn gói, chuyên nghiệp và bảo mật tuyệt đối.
Các từ khóa như "Gia công máy tính OEM", "Sản xuất linh kiện máy tính ODM Việt Nam", hay "Nhà máy sản xuất máy tính theo thương hiệu riêng" hiện đang được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm, và SAOLA chính là câu trả lời cho những nhu cầu đó.
Lợi thế cạnh tranh của SAOLA trong lĩnh vực OEM/ODM
- Nhà máy hiện đại, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt: SAOLA sở hữu dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ, Nhà máy đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và 14001:2015, đảm bảo sản phẩm đạt độ chính xác và ổn định cao.
- Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia R&D giàu kinh nghiệm: SAOLA có năng lực thiết kế, tối ưu cấu hình, nghiên cứu mẫu mã và vật liệu nhằm mang lại giải pháp tối ưu cho từng thương hiệu.
- Tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu: Giải pháp OEM/ODM máy tính và linh kiện của SAOLA cho phép doanh nghiệp lựa chọn cấu hình, thiết kế, bao bì, logo, thậm chí phần mềm cài đặt trước.
- Chi phí tối ưu – Thời gian nhanh chóng: Nhờ có dây chuyền sản xuất trong nước, SAOLA giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
- Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) linh hoạt và thấp hơn đáng kể so với các nhà máy OEM/ODM ở nước ngoài, giúp tối ưu chi phí, giảm áp lực tồn kho
- Bảo mật thương hiệu tuyệt đối: Mọi quy trình sản xuất, thông tin thiết kế và bản quyền sản phẩm đều được bảo vệ chặt chẽ theo hợp đồng OEM/ODM.
- Mẫu mã sản phẩm đa dạng: Mẫu mã các sản phẩm OEM/ODM được trưng bày đa dạng tại Nhà máy để Quý khách hàng lựa chọn.
Với định hướng "Make in Vietnam – Chất lượng toàn cầu", SAOLA đang dần trở thành đối tác OEM/ODM chiến lược của nhiều công ty công nghệ, startup phần cứng và thương hiệu thiết bị IT tại Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mở rộng hệ sinh thái – Dịch vụ cho thuê máy tính & thiết bị ngoại vi đời mới nhất
Song song với mảng sản xuất, SAOLA còn phát triển mạnh dịch vụ Cho thuê Máy tính & Thiết bị ngoại vi (Laptop, Desktop, AIO, Mini PC, NUC, Monitor...) – trực tiếp từ nhà máy sản xuất.
Nhờ lợi thế chủ động nguồn hàng và cấu hình máy, SAOLA mang đến cho khách hàng:
- Thiết bị đời mới nhất, đồng bộ và hiệu năng cao
- Dịch vụ cho thuê ngắn hạn – dài hạn linh hoạt
- Giá thuê cạnh tranh hơn thị trường do không qua trung gian
- Có xuất hóa đơn VAT đầy đủ
- Đáp ứng số lượng lớn thiết bị cho thuê cùng một cấu hình
Dịch vụ này đặc biệt phù hợp cho Doanh nghiệp, giáo dục, trung tâm đào tạo, đơn vị tổ chức sự kiện, hoặc startup cần trang bị máy tính số lượng lớn mà vẫn tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
Tầm nhìn và sứ mệnh của SAOLA
Với tầm nhìn trở thành nhà máy sản xuất và cung ứng thiết bị công nghệ hàng đầu Việt Nam, SAOLA kiên định theo đuổi sứ mệnh:
"Nghiên cứu – Sản xuất – Cung cấp giải pháp công nghệ chất lượng cao, giúp doanh nghiệp Việt làm chủ thương hiệu riêng và tiếp cận công nghệ toàn cầu."
Không chỉ đơn thuần là nhà sản xuất, SAOLA hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ bền vững, nơi các doanh nghiệp Việt có thể đặt niềm tin để hiện thực hóa giấc mơ thương hiệu riêng – "From Idea to Product".
Kết nối cùng SAOLA – Nâng tầm thương hiệu Việt
Trong bối cảnh thị trường thiết bị công nghệ đang cạnh tranh khốc liệt, hợp tác cùng SAOLA chính là lựa chọn chiến lược để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và khẳng định vị thế thương hiệu riêng.
Nếu bạn đang tìm kiếm nhà máy gia công máy tính OEM/ODM uy tín, hoặc cần thuê máy tính & thiết bị ngoại vi trực tiếp từ nhà máy, SAOLA luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAOLA
Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024 3732 5888 Hotline: 0868.572.198
Email: info@saolatech.com.vn
Website: www.saolatech.com.vn
