Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày?

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhất GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/3/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Khu vực 11; 12; 13; 14; 15, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 13; 14; 15, phường Vị Thanh, TP cần Thơ Ấp Thạnh Trung; Thạnh Đông; Thạnh Lợi; Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp 2 và ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Lợi, Trường Lợi A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần KV 4, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Phú Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHHMTV SX TM Thanh Sơn ( ấp 5B xã Vị Thủy - TP Cần Thơ)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/03/2026 đến 15:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.