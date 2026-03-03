Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/3/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 11; 12; 13; 14; 15, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 13; 14; 15, phường Vị Thanh, TP cần Thơ Ấp Thạnh Trung; Thạnh Đông; Thạnh Lợi; Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp 2 và ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Lợi, Trường Lợi A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần KV 4, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Phú Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHHMTV SX TM Thanh Sơn ( ấp 5B xã Vị Thủy - TP Cần Thơ)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/03/2026 đến 15:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/3/2026.
