Mâm cúng Rằm tháng Giêng giá vài trăm nghìn đồng, đẹp mãn nhãn, nhiều món ngon, tiện lợi được chị em thi nhau đặt hàng

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), những ngày gần đây, trên thị trường đang rao bán rất nhiều mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) được chuẩn bị sẵn với đa dạng mức giá khác nhau. Tùy vào chất lượng mâm cỗ và theo nhu cầu của khách hàng các đơn vị sẽ báo giá từ vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu/mâm. Nhưng những mâm cỗ có giá vài trăm nghìn đồng vẫn hút khách nhất do giá tiền hợp lý, hình thức lại phong phú, bắt mắt.

Trên 'chợ mạng' những ngày gần đây rao bán rất nhiều mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng với đa dạng giá khác nhau. Từ bình dân đến cao cấp đều có đầy đủ để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo chị Thu Hương (chủ một cơ sở bán mâm cỗ sẵn tại Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, tùy theo nhu cầu của khách hàng, các cơ sở cung cấp mâm cỗ sẽ chuẩn bị những món ăn phù hợp. "Giá mỗi mâm cỗ dao động từ 500.000 - 2.000.000 đồng. Thông thường chúng tôi sẽ cung cấp menu để khách chọn món sau đó tư vấn sao cho phù hợp, giá càng cao thì các món trong mâm cỗ sẽ càng đa dạng và đầy đặn.".



Sau khi nhận đơn, các cơ sở bán mâm cỗ sẵn sẽ giao cho khách đúng theo yêu cầu về ngày giờ.

Dịch vụ đặt mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng ngày càng phổ biến do nhiều người bận rộn, không có thời gian để chuẩn bị tươm tất.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng có giá hơn 300.000 đồng.

Bên cạnh những mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng mặn thì nhiều đơn vị cũng cung cấp những mâm cỗ chay với mức giá rất phải chăng.

Các set cúng xôi chè được tạo hình bắt mắt chỉ có giá vài trăm nghìn đồng.

Vào ngày Tết Nguyên tiêu tùy từng gia đình có thể lựa chọn cúng chay hoặc mặn.

Nhiều gia đình chọn dâng lên tổ tiên mâm cỗ chay ngày Rằm tháng Giêng.

Chị Thanh Phương (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng được chuẩn bị sẵn rao bán rất nhiều trên thị trường với giá cả cũng phải chăng. Nhiều năm nay gia đình tôi thay vì tự chuẩn bị mâm lễ thì sẽ đặt của người quen, vừa đảm bảo chất lượng mà cũng không cần vất vả đi chợ, nấu nướng, rất thuận tiện".

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình có thể dâng mâm lễ lên gia tiên sao cho phù hợp, cốt là tấm lòng thành.