Mâm cúng Rằm tháng Giêng giá vài trăm nghìn đồng, đẹp mãn nhãn, nhiều món ngon, tiện lợi được chị em thi nhau đặt hàng
GĐXH - Những mâm cỗ cúng được chuẩn bị sẵn với đa dạng món và trình bày bắt mắt thu hút nhiều người đặt hàng dịp Rằm tháng Giêng năm nay.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), những ngày gần đây, trên thị trường đang rao bán rất nhiều mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) được chuẩn bị sẵn với đa dạng mức giá khác nhau. Tùy vào chất lượng mâm cỗ và theo nhu cầu của khách hàng các đơn vị sẽ báo giá từ vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu/mâm. Nhưng những mâm cỗ có giá vài trăm nghìn đồng vẫn hút khách nhất do giá tiền hợp lý, hình thức lại phong phú, bắt mắt.
Giá xe máy điện Honda giảm sốc chỉ từ 17 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, rẻ hơn cả Wave Alpha, cơ hội hiếm có cho người muaGiá cả thị trường - 32 phút trước
GĐXH - Giá xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 45 phút trước
GĐXH - Sau Tết, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng - 53 phút trước
GĐXH - Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.
Xăm hình nghệ thuật: Từ truyền thống đến hiện đạiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Xăm hình không chỉ là một hình ảnh trang trí trên cơ thể mà còn là nghệ thuật và dấu ấn cá nhân. Qua nhiều thế kỷ, xăm hình đã gắn liền với văn hóa, tín ngưỡng và cá tính của con người.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 – 8/3/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện cả ngày dài tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay Vision, Lead vì rẻGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode sau tết.
Lao động tự do mua nhà ở xã hội: Có phải nộp giấy chứng minh đối tượng như thế nào?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lao động tự do khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội thường băn khoăn ngoài việc kê khai thu nhập, liệu có phải nộp thêm giấy chứng minh thuộc diện được hưởng chính sách hay không?
Lao động bỏ phố về quê tìm việc và những cơ hội rộng mởSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Thay vì rời quê đến các trung tâm công nghiệp lớn, nhiều lao động ở Nghệ An đang chuyển hướng di chuyển trong nội tỉnh hoặc khu vực lân cận để tìm việc. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh các khu công nghiệp địa phương mở rộng tuyển dụng và cải thiện mức thu nhập, phúc lợi.
Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 23/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.