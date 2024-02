Sập bẫy tham gia đầu tư tài chính qua mạng

Anh N.V.A. (tên nhân vật được thay đổi) quen một người phụ nữ qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, anh A. được rủ tham gia đầu tư làm ăn chung qua một trang web.

"Ban đầu vốn nhỏ nên việc thực hiện diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Dần sau khi có quy chế thưởng lớn, số tiền ngày càng nhiều, nếu bên đầu tư muốn rút phải tiếp tục chuyển thêm tiền để xác minh. Đến nay, tôi đã chuyển 4 lần với số tiền gần 570 triệu đồng", anh A. cho hay.

Theo anh A., bây giờ muốn rút toàn bộ vốn về, anh phải nộp vào 416 triệu đồng, trong khi anh mất khả năng chi trả do vay mượn nhiều từ bên ngoài. Trong khi đó, bên đầu tư tiếp tục thúc giục nộp tiền để rút vốn.

Đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa nhận được một số tin tố giác tội phạm liên quan đến thủ đoạn lừa đảo đầu từ tài chính qua mạng xã hội.

Công an cho biết, với thủ đoạn điện thoại hoặc nhắn tin mạo danh các doanh nghiệp, công ty tài chính có uy tín trong nước và nước ngoài để mời gọi đầu tư và hứa hẹn lợi nhuận rất cao, đối tượng lừa đảo hướng dẫn nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ để lấy được niềm tin rồi yêu cầu đầu tư số tiền ngày càng lớn hơn.

"Các đối tượng gọi điện, nhắn tin tư vấn, hướng dẫn người tham gia đầu tư nhiệt tình, lúc đầu tham gia, người chơi dễ dàng rút được số tiền thưởng. Sau một thời gian, các đối tượng yêu cầu người chơi phải đóng các khoản tiền để xác minh tài khoản, lệ phí… nhằm rút tiền gốc và lãi đầu tư. Khi người đầu tư nộp tiền, các đối tượng chiếm đoạt", Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết.

Cơ quan chức năng nhận định, với tâm lý "phóng lao theo lao" để lấy lại số tiền đã đầu tư, nhiều bị hại bị các đối tượng dẫn dụ chuyển thêm tiền để rút toàn bộ số tiền đã đầu tư và bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp, công ty khi chưa hiểu về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, công ty đó. Không tham gia đầu tư vào trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc, không được cấp phép. Cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần kịp thời liên hệ với cơ quan công an để được tư vấn và hỗ trợ.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, người dân.

Hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người dân chủ động xác minh, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chuyển tiền. Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào, tránh sập bẫy các đối tượng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở TT&TT tăng cường kiểm tra công tác quản lý sim số của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, không để diễn ra tình trạng mua bán sim "rác". Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, internet, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo, nghi vấn lừa đảo hoặc có thể bị lợi dụng để lừa đảo...

