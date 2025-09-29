Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) khi có nguyện vọng
GĐXH - Theo Nghị định 207/2025/NĐ-CP, từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng.
Phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng
Chính phủ đã ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/10/2025.
Tại Điều 3 Nghị định 207/2025/NĐ-CP, nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:
- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.
- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.
- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.
- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.
Theo quy định cũ tại Điều 3 Nghị định 10/2015 (hết hiệu lực từ 1/10/2025): Phụ nữ độc thân sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
Như vậy, từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân chính thức được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng.
Điều kiện của cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Điều 12 Nghị định 207/2025/NĐ-CP nêu rõ điều kiện của cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, trong đó 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ phải thực hiện được tối thiểu là 500 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm.
- Có người tư vấn về y tế là bác sĩ chuyên khoa phụ sản, người tư vấn về tâm lý có trình độ đại học chuyên khoa tâm lý trở lên hoặc bác sĩ có chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực tâm lý, người tư vấn về pháp lý có trình độ cử nhân luật trở lên. Người tư vấn về y tế phải là nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người tư vấn về tâm lý, tư vấn pháp lý là nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc là nhân sự hợp tác theo quy định của pháp luật.
IVF là gì?
Theo Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định: sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.
Như vậy, có thể hiểu IVF là phương pháp sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.
Một số phương pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay
- Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).
- Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
- Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).
- Hỗ trợ phôi thoát màng (Assisted Hatching – AH).
- Trưởng thành trứng non (IVM).
Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháuĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.
Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.
3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH – Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/9 đến 5/10/2025, đây là những con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ đạt thành công và "về đích" viên mãn.
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 10/2025Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Quy định mới về mức đóng BHYT đối với quân nhân và người lao động Bộ Quốc phòng, 3 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân, quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025.
Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 9 người chết: Nhân chứng kể phút sinh tửĐời sống - 17 giờ trước
Trận lốc xoáy quét qua địa bàn tỉnh Ninh Bình vào rạng sáng 29/9 đã làm nhiều ngôi nhà sập đổ tan hoang, 9 người tử vong. Người dân trong vùng bị ảnh hưởng vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy.
Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào CaiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 29/9, xe ô tô con trong lúc di chuyển qua khu vực đường đèo ở phường Sapa (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ bị đất đá từ trên sườn núi sạt xuống văng trúng, khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực sâu.
Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sangĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự nhanh nhạy, kiên trì và biết tận dụng tốt các mối quan hệ, những con giáp dưới đây thường sớm bứt phá và gặt hái thành công vượt trội về tài chính.
Nhiều người mừng thầm: Từ ngày 1/10/2025, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/10/2025, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025.
Tháng sinh Âm lịch của người nghĩa khí, hết lòng vì bạn bèĐời sống
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này thường có nhiều bạn bè tốt, được quý nhân nâng đỡ và gặt hái thành công trong sự nghiệp.