Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) khi có nguyện vọng

Thứ hai, 18:19 29/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Nghị định 207/2025/NĐ-CP, từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng.

Phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/10/2025.

Tại Điều 3 Nghị định 207/2025/NĐ-CP, nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Theo quy định cũ tại Điều 3 Nghị định 10/2015 (hết hiệu lực từ 1/10/2025): Phụ nữ độc thân sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Như vậy, từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân chính thức được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng.

IVF là phương pháp sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.
Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng - Ảnh 1.

Từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện của cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Điều 12 Nghị định 207/2025/NĐ-CP nêu rõ điều kiện của cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, trong đó 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ phải thực hiện được tối thiểu là 500 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm.

- Có người tư vấn về y tế là bác sĩ chuyên khoa phụ sản, người tư vấn về tâm lý có trình độ đại học chuyên khoa tâm lý trở lên hoặc bác sĩ có chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực tâm lý, người tư vấn về pháp lý có trình độ cử nhân luật trở lên. Người tư vấn về y tế phải là nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người tư vấn về tâm lý, tư vấn pháp lý là nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc là nhân sự hợp tác theo quy định của pháp luật.

IVF là gì?

Theo Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định: sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

Như vậy, có thể hiểu IVF là phương pháp sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

Một số phương pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay

- Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).

- Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

- Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

- Hỗ trợ phôi thoát màng (Assisted Hatching – AH).

- Trưởng thành trứng non (IVM).

Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng - Ảnh 2.Sử dụng AI có thể giúp tăng tỷ lệ thành công của IVF

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thu hút sự chú ý vì tiềm năng chẩn đoán trong y học. Liệu sử dụng AI có giúp cải thiện kết quả thành công của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IVF hay không?

Sắp tới (1/10), phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng - Ảnh 3.Lần đầu tiên tại Quảng Ninh có trẻ chào đời bằng thụ tinh nhân tạo

GiadinhNet - Bệnh Viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện mổ đẻ cho ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên, cũng là em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp này.

L.Vũ (th)
